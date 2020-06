El sentimiento de discriminación de la provincia de Cáceres respecto a la de Badajoz crece cada día

Luis Salaya (PSOE) cumple el lunes su primer año al frente de la alcaldía. Doce meses en dos etapas. Hasta el 13 de marzo, en la que destacó que pese a estar en minoría sacó su primer presupuesto. Y tras esa fecha, en la que todo lo condiciona la crisis del covid-19. De este repaso destaca el anuncio de la alternativa a Portaje: un nuevo trasvase más dentro del embalse de Alcántara.

-¿Cómo trastocará la crisis del covid-19 su gestión en lo que queda de legislatura?

-Pinta un escenario nuevo y lo cambia todo. Lo que salga de aquí va a ser totalmente distinto a lo que teníamos. Cambia el escenario y cambian los proyectos y su planificación.

-¿Qué proyectos y planificación cambian?

-Cambian en que el criterio principal serán los puestos de trabajo.

-¿Hay ya algún proyecto que pueda salir a medio plazo y que genere empleo?

-Sí, las fotovoltaicas. Al menos tres van a salir adelante antes de fin de año o a principios del que viene. Estimo que en los próximos meses se crearán en torno a mil puestos de trabajo con la instalación de las fotovoltaicas. Esto nos da un balón de oxígeno para afrontar esta crisis. A medio plazo también hay algún proyecto de centro comercial que saldrá adelante.

-¿Habrá más planes de ayuda a autónomos o más presupuesto para urgencia social?

-Con las medidas ya aprobadas hemos llevado el presupuesto municipal al límite. Si -el Ministerio de Hacienda- cambia la regla de gasto, se podría estudiar ampliar esas ayudas. Esa regla nos asfixia porque no nos permite ampliar nuestro gasto.

-¿Por qué ha habido tantos muertos en las residencias de mayores de la ciudad?, ¿le ha pedido ya a la Consejería de Sanidad explicaciones y responsabilidades?

-He preguntado todos los días, también a los trabajadores y a familiares. Es muy difícil de valorar. Está claro que algo se ha hecho mal, principalmente en la Asistida. Ha habido fallos y hay una investigación abierta.

-¿Qué explicación le ha dado la consejería?

-Nos traslada que lo están estudiando y nos hablan de la complejidad de un centro como la Asistida con una media de edad altísima y con residentes con una situación de salud bastante deteriorada.

-¿Le han explicado por qué no se trasladó a esos residentes a centros hospitalarios?

-Eso ya se lo tenéis que preguntar a la consejería.

-¿Obligará esta crisis a una renovación de los políticos actuales en próximas elecciones?

-No lo sé, veremos primero cómo evoluciona esta situación. Creo que las cosas se van a poner feas para todos. Ahora creo que mi valoración en Cáceres es buena y que hay una buena percepción de la gestión que hemos hecho de esta crisis. Pero hay que ser realistas, vamos a una situación difícil. Dentro de un año o dos, si no conseguimos dar una respuesta a la crisis y si la situación económica empeora, se generará un hartazgo hacia los políticos y hay una posibilidad de que todos suframos un desgaste importante. Yo soy útil aquí en tanto sea útil a la ciudad.

-¿Qué previsiones maneja el gobierno sobre lo que pueda pasar en Cáceres en el segundo semestre del año y qué medidas?

-No lo podemos saber todavía. Primero habrá que esperar a la finalización de los Ertes y segundo habrá que ver cómo reaccionamos a la vuelta del verano. Ahora hay empresas que creen en una recuperación y eso es importante. Pero esto cambia muy rápido. Por tanto, no sé decirle ahora.

-¿Se está trabajando ya en medidas para el segundo semestre?

-En el Instituto Municipal de Asuntos Sociales, que es competencia nuestra, teníamos dinero para llegar hasta finales de julio, ya hemos ampliado la partida pensando en el segundo semestre. Vamos a poder asistir a todo el mundo. Luego están los planes de empleo y las fotovoltaicas, que no son la panacea para el crecimiento de la ciudad, solo generan empleo durante un periodo limitado, durante su construcción, pero vienen en el momento más oportuno, por eso lo hemos agilizado. Es la mayor baza que tenemos. Es un enorme plan de empleo.

-Pero solo generan empleo durante la construcción, en el desarrollo de la actividad es mínimo.

-Si vamos a atravesar una crisis, las fotovoltaicas nos van a dar oxígeno durante algunos años.

-Hoy –por ayer- se ha dictaminado la aprobación provisional del cambio del plan de urbanismo para que las fotovoltaicas sean una realidad, ¿se pedirá a la Junta agilidad para la aprobación definitiva?

-Se le ha pedido agilidad y habrá agilidad.

-¿Qué ha aprendido de esta crisis como alcalde y qué ha sido lo que más le ha impresionado?

-He aprendido mucho sobre la gestión municipal y que el ayuntamiento es capaz de mucho más que lo que hace habitualmente. El inmenso aumento del rendimiento de los servicios municipales durante la crisis nos demuestra que el problema de la administración no son los empleados públicos, sino una estructura que funciona mal desde hace ya tiempo. He ganado mucha confianza en el personal de la casa. Ha habido muchas cosas que me han impresionado: lo demoledor de los fallecimientos, la necesidad de la ayuda social, las conversaciones con los familiares de los fallecidos, con los directores de las residencias, ha sido y es un proceso muy duro. Hemos aprendido también la capacidad de coordinación entre la sociedad civil y la administración pública y está el ejemplo de Redcor. Aquí, junto al ayuntamiento, hay un centro de reparto de alimentos y me ha impresionado mucho cuando veía como según iban pasando los días la cola crecía, cada semana había más gente.

-¿Ha tomado ya Minas alguna decisión sobre Valdeflores?, ¿descarta el proyecto de Cañaveral el de la mina de Cáceres?

-No tenemos novedades sobre Valdeflores. Lo que hace el proyecto de Cañaveral es alejar más el proyecto de Cáceres. Creo que el proyecto de Valdeflores ha fracasado. Extremadura va a aportar mucho litio, no creo que sea justo pedirnos además que aportemos más con una mina al borde del casco urbano.

-¿Qué le parece que el proyecto de la mina esté en Cañaveral y la fábrica en Badajoz?

-Mal. Me parece preocupante porque llega en un momento muy delicado. El sentimiento de discriminación de la provincia de Cáceres respecto a la de Badajoz crece cada día y el sentimiento de desafección con el proyecto de Extremadura empieza a ser un riesgo real. Y empezamos a ver una cosa que es una amenaza: que la plataforma logística de Badajoz desequilibre más económicamente a ambas provincias. Necesitamos que la Junta facilite fórmulas para compensar el desequilibrio económico que se está generando. No quiero decir que la plataforma esté mal, puede ser positiva para Extremadura si conseguimos reequilibrar. En un equilibrio ganamos todos, tanto Cáceres como Badajoz. Es importante que Cáceres tenga un buen nodo de comunicación, no digo que otra plataforma, pero sí la posibilidad de atraer industria.

-¿Le ha trasladado ya a la Junta lo que me está comentando?

-Sí. No es una novedad. Yo traslado al presidente de la Junta que me preocupa mucho la desafección que se está generando en la provincia de Cáceres. Me preocupa el desequilibrio económico y me preocupa tanto o más la cuestión de los sentimientos, que es más difícil de gestionar, que cada vez más gente en la provincia de Cáceres se sienta discriminada respecto a la de Badajoz.

-¿Le ha trasladado Teófilo Amores si seguirá en la corporación?

-Eso se lo tiene que preguntar a Teófilo.

-¿A usted le gustaría que siguiera?

-Sí. En lo que va de legislatura ha sido no solo un elemento estabilizador, sino que también ha sido muy constructivo. Trae las propuestas trabajadas y ayuda. Es una persona discreta, que ni siquiera se cuelga medallas en las ocasiones que yo le he pedido ayuda y no solo el voto.

-Se lo pregunto porque el voto de Amores es decisivo, es el que da la mayoría absoluta.

-Su voto es crucial en muchos casos. De todas formas yo no comparto el criterio de que hay dos bloques en el pleno de la corporación local, los números no nos dicen eso. Gobernamos como cualquier gobierno en minoría, con apoyos puntuales.

-¿Cómo afectaría a la gobernabilidad de la ciudad que Amores saliera y en su lugar entrase un concejal de Vox?

-Sería más complicado porque perderíamos la posibilidad de llegar a acuerdos.

-¿Cómo son las relaciones del grupo municipal socialista con Podemos tras el toque que les dieron hace una semana por el cumplimiento del acuerdo de legislatura?

-Son buenas. Fue un toque más suave de lo que se tradujo en algunos medios. Con Podemos durante los meses más álgidos de la crisis sanitaria hemos tenido una comunicación menor, nos hemos podido mantener el día a día, era imposible, se ha estado trabajando con un ritmo frenético. Hubo una reunión con Podemos el martes, se aclaró este punto y se habló de los proyectos. Para nosotros es importante que los acuerdos se cumplan.

-¿Llegarán a pedir a Unidas Podemos que entren en el gobierno local?

-No, no tenemos intención, ni ellos lo han manifestado. No está en la agenda. Tenemos un equipo de gobierno muy bien engrasado y los votos no nos faltan en el pleno, la situación es muy estable.

-¿Qué conclusiones se extraen de las medidas del plan de movilidad de la desescalada?, ¿qué se puede aplicar?

-Sacamos algunas conclusiones, una de ellas es que el plan de movilidad urbana, aunque requiera de una actualización, es un buen plan. También que el comercio o una parte importante sigue siendo reacio a los planes de peatonalización. Salimos con un estudio que hubiésemos tenido que hacer en la teoría y que hemos podido hacer en la práctica. Estamos estudiando muy seriamente las posibilidades de peatonalización parcial de San Antón, Clavellinas y Parras, dando una solución de accesibilidad a Parras con un modelo mixto que mantenga el acceso al párking, eso es lo que estamos estudiando ahora.

-¿Se insistirá ahora más por el gobierno local a la Junta para que se acabe la segunda fase del hospital al haber quedado patente la necesidad de invertir en sanidad?

-La inversión en sanidad es fundamental y la segunda fase del hospital es muy importante, pero tenemos que tener claro que la inversión en sanidad no es principalmente la inversión en infraestructuras sanitarias, hemos descubierto que la necesidad la tenemos en el personal y en la estabilidad del personal sanitario. La segunda fase es necesaria, pero en esta crisis Cáceres ha demostrado una capacidad hospitalaria importante. Hemos aguantado sin llegar al colapso porque teníamos abierta la primera fase del nuevo hospital. Eso nos permitió aguantar el golpe y no llegar al colapso de las Ucis y nos permitió también poder aguantar con la capacidad hospitalaria que tenemos.

-Hoy -por ayer- se ha dictaminado la consulta de viabilidad del centro comercial del antiguo matadero, ¿va a pasar con este proyecto como con otros cuya tramitación se prolonga durante demasiados meses?, ¿qué se va a hacer para que sea ágil?

-El criterio que estamos aplicando es no anunciar los proyectos hasta que toca anunciarlos. Este es un proyecto en el que empezamos a trabajar hace un año cuando nos sentamos con varios promotores de centro comerciales. Ahora mismo los proyectos salen en el ayuntamiento a un ritmo mayor.

-Pero estamos acostumbrados a que ahora se presente el programa de ejecución, que se empiecen a plantear correcciones y ajustes y a que nos vayamos a un plazo de muchos meses, ¿qué va a ser ahora diferente para que el proceso no se prolongue tanto?

-Estamos estudiando todo muy bien con un sistema de coordinación con la Junta para que cuando el promotor dé el paso se esté ya muy hablado. Nuestros técnicos y el propio concejal de Urbanismo estudian el proyecto muy despacio, hacen todas las consultas y se avanza todo el trabajo posible antes de presentar los papeles para que cuando se presenten sea viable. Hay tres proyectos o cuatro de centros comerciales en Cáceres. Yo creo que en los próximos años dos o tres proyectos van salir adelante.

-¿Cuáles? Supongo que el del antiguo matadero, el que está junta a Carrefour, el del Nuevo Cáceres y el ferial.

-No quiero enumerarlos, no voy a concretar, pero sí creo que dos o tres van muy avanzados para retener a los compradores en la ciudad e intentar reposicionarnos como capital de la provincia en las compras, que es importante para la ciudad y para el sector comercial de la ciudad.

-¿Se puede decir ya en qué parcela ira el complejo budista?

-Se trabaja en una opción, pero no queremos hacerla pública todavía.

-¿En suelo no urbanizable genérico, en suelo no urbanizable con alguna protección, en suelo…?

-Lo estamos estudiando.

-Que Cáceres tenga un abastecimiento de agua de garantías sigue siendo el principal problema que tiene la ciudad. Una vez descartado Portaje, ¿qué se va a hacer?

-Llevamos un año de trabajo con la Confederación del Tajo y el ministerio. Estamos muy cerca de hacer una propuesta. La idea que más posibilidades tiene es la de bajar el punto de la toma de agua –en el embalse de Alcántara- a una cota más baja.

-¿Sería trasladar el trasvase actual en la cuenca del Almonte a otro sitio más dentro del embalse de Alcántara que es donde se puede bajar la cota?

-No sé el punto exacto, es lo que estamos estudiando. Lo que queremos es poner la toma de agua –para su trasvase a la ciudad- en una cota más baja y en la que no volvamos a correr riesgos de falta de abastecimiento y no tener que estar tan pendientes del cumplimiento del convenio de Albufeira. Espero que si va todo bien, haya noticias pronto. Sería trasvasar desde un punto más dentro del embalse.