«Estos 10 días han sido muy malos para mí»

Una infección de garganta se le complicó tanto que lo ha tenido 10 días convaleciente, cuatro de ellos ingresado en el Hospital Universitario de Cáceres. El alcalde confiesa que su baja llegó en el peor momento, cuando se disponía a presentar los presupuestos y se inauguraba, en presencia de los Reyes, el Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear. Aún algo debilitado, Luis Salaya da las gracias a su equipo y dice que retoma su proyecto con ilusión para que la ciudad despegue.



-Ya se ha incorporado...

-He vuelto este lunes al ayuntamiento. Un poco cansado y con la garganta todavía irritada.



-¿Qué lo ha tenido de baja?

--Una infección de garganta que se me complicó. Apareció un flemón en las anginas y he precisado antibiótico intravenoso. Ahora sigo con antibióticos. Dentro de unos meses me operarán.



-¿Por qué no le quitaron las anginas de chico?

-Es una buena pregunta. Pues no lo sé. Siempre he tenido problemas de garganta, lo que ocurre es que en los últimos años he presentado cuadros de fiebre muy alta. Supongo que ahora, como ha sido una época de mucho trabajo, me ha acabado pasando factura.



-¿Cuánto tiempo ha estado de baja?

-Diez días, cuatro de ellos en el Hospital Universitario de Cáceres. Han sido 10 días muy malos para mí, pero esto no se dice. Y han venido en los peores días que se pueden elegir, cuando íbamos a presentar los presupuestos participativos, en los que hemos trabajado mucho; y cuando se ha inaugurado el Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear.



-¿Y cómo se ha sentido?

-Triste, pero contento. He trabajado en una empresa en Recursos Humanos y tengo muy interiorizada la idea de que cuando tienes un buen equipo ya no haces falta. Sabía que todos ellos estaban al frente y eso me alegraba mucho. Es verdad que me sentí un poco triste por no haber podido acudir a esos dos actos; pero al menos para el Helga ya he pedido cita.

-¿Cómo ve el futuro de la ciudad?

-Con el Helga de Alvear Cáceres tiene un museo a la altura del Guggenheim, con la mayor colección de arte de Europa. Cuando he llegado al ayuntamiento tenía sobre la mesa un revista de arte alemana con cuatro páginas dobles sobre este centro, que nos va a proyectar muy bien al exterior. En este sentido, veo que hay un modelo para nuestra ciudad, sobre el que estamos trabajando y que vamos a impulsar en base a la cultura, la energía limpia y estable y el turismo.