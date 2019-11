Los MIR harán huelga porque creen que el SES sigue sin garantizar la supervisión

Los Médicos Interno Residentes (MIR) comenzarán desde esta tarde una huelga indefinida en Urgencias porque consideran que la propuesta del Servicio Extremeño de Salud (SES) no garantiza su supervisión. Ayer por la tarde tuvo lugar un nuevo encuentro entre los médicos que realizan su residencia en el complejo hospitalario de Cáceres y la gerencia del área de salud para intentar alcanzar un acuerdo y desconvocar el paro pero no consiguieron acercar posturas. Los MIR estiman que la reorganización del servicio que plantea el área de salud, al no conllevar nuevas contrataciones, va a sobrecargar a los médicos adjuntos, que trabajan de por sí en un servicio ya saturado (los residentes aseguraron ayer que, debido precisamente a la falta de personal, entre octubre y noviembre ellos han realizado 21 guardias extras para cubrir las urgencias pediátricas).

El documento del SES, al que ha tenido acceso este diario, contempla una nueva distribución de las Urgencias para poder contar, a partir del 1 de diciembre, con un adjunto más en horario de tarde encargado de supervisar a los residentes de primer año (R1) que cubran las urgencias pediátricas (hasta ahora estos R1 no contaban con supervisión permanente). En el turno de noche -detalla dicho informe- esa supervisión la realizará uno de los médicos de guardia al que se asignará esa función.

Además, a partir del 1 de enero se incorporará un médico más los fines de semana en turnos de 10-12 horas. A esto se une el compromiso de contratar a tres personas en el plazo de tres meses para crear una guardia más diaria y dos turnos más. Esto último está supeditado a que se encuentren especialistas. En estos momentos no hay disponibles en las bolsas del SES.

quieren nuevas contrataciones/ Los MIR, en cambio, no aceptan la propuesta. Quieren que se garantice la supervisión con nuevas contrataciones. «Los mismos adjuntos que han estado explotados laboralmente para cubrir Urgencias porque tenían personal deficitario van a tener que trabajar más para cubrir un refuerzo más, cosa que a nosotros no nos parece bien porque creemos en nuestros adjuntos y no consideramos que se les tenga que explotar laboralmente para solucionar nuestro problema, cuando nuestro problema se solucionaría con la contratación de efectivos nuevos», sostiene uno de los miembros del comité de huelga, Rafael Molina.

Este residente insistió en que irán a la huelga indefinida «hasta que consigamos nuestras reivindicaciones, que serían la contratación de un adjunto más para realizar guardias en el San Pedro de Alcántara, dos refuerzos y una solución para Pediatría, que pasa por otro adjunto de guardia que esté permanentemente en Pediatría y supervisando al residente. Y las necesitamos ya, no podemos seguir esperando». Molina aseguró que sus reivindicaciones son conocidas por el SES desde marzo, cuando mantuvieron una reunión con el consejero de Sanidad, José María Vergeles. «Él conocía todo esto y nos emplazó a un tiempo, nos dijo que tuviéramos paciencia, que se iba a solucionar todo. Y nos encontramos hoy -por ayer- y no tenemos soluciones. Hemos llegado a esta triste situación y no nos queda otra que luchar por nuestros derechos, por nuestra formación, por los pacientes y por los propios adjuntos de Urgencias».

Una de las mayores preocupaciones de los MIR son las urgencias pediátricas, que están siendo atendidas por residentes de primer y segundo año. «Necesitamos una solución para Pediatría, alguien que esté pendiente de esa puerta 24 horas». Hasta ahora preguntan sus dudas a los adjuntos de las Urgencias generales, pero muchas veces la saturación del servicio complica la resolución de los problemas que puedan surgir, según ellos mismos explican.

FUE UN ENCUENTRO TENSO / Hasta ahora el tono de las reuniones había sido cordial, pero el de ayer fue tenso. De hecho el encuentro duró diez minutos. Los MIR decidieron abandonar la sala porque el gerente del área de salud, Juan Carlos Escudero, les acusó de «faltar a la honorabilidad absoluta» de los profesionales, tal y como él mismo dijo minutos después del encuentro a los medios de comunicación. «Se nos ha tachado de estar ofendiendo la honorabilidad de los servicios de Urgencias cuando en ningún momento hemos cuestionado ni su honorabilidad ni su profesionalidad porque son adjuntos excelentes, con una calidad humana y que dan todo por este servicio. La prueba más fehaciente son las condiciones inhumanas que han tenido en verano para sacar adelante las Urgencias», afirmó Molina.

Por su parte Escudero aseguró que detrás de la huelga no están los residentes: «No sabemos detrás de quién pero quieren que se visualice la huelga y lo han conseguido». El gerente del área de salud no entiende por qué no se ha aceptado la propuesta porque, a su juicio, mejora la supervisión, independientemente de que sobrecargue o no a los médicos algo que, según él entiende, no deben valorar los MIR. «Esto es un comité de huelga para analizar la supervisión, no la política de contratación del área de salud» dijo. Aún así, la gerencia pondrá en marcha las medidas propuestas.

La huelga comenzará esta tarde a partir de las 16.00 horas y los residentes convocan a los cacereños a un encuentro a partir de las 17.00 horas en las puertas del hospital San Pedro de Alcántara. Los residentes recuerdan que para las Urgencias se puede acudir a los Puntos de Atención Continuada y el SES garantiza que el paro no afectará al servicio.