El SES da un paso para desbloquear la huelga de los MIR en Urgencias

Los Médicos Internos Residentes (MIR) viven hoy el quinto día de huelga indefinida en el servicio de Urgencias del Complejo Hospitalario de Cáceres. Estos paros afectan a las guardias que realizan de lunes a viernes de 15.30 a 08.00 horas, y las 24 horas los fines de semana. Expresan así sus quejas por la falta de suficientes médicos adjuntos que supervisen la atención que estos jóvenes prestan a los pacientes (aún están en formación), y reclaman un protocolo que garantice dicho seguimiento de manera correcta. En las urgencias de Pediatría son ellos los que asisten a los niños sin un adjunto que les supervise, según su denuncia.

Las cuatro reuniones entre los MIR y el Sistema Extremeño de Salud (SES) han sido hasta ahora infructuosas. En la última, el pasado martes, se produjo además un evidente malestar entre ambas partes, que dio paso a la huelga. En la noche del pasado viernes, la gerencia del Área de Salud de Cáceres convocó de nuevo a los MIR para mañana lunes. El consejero de Sanidad, José María Vergeles, lo corroboró ayer durante un acto organizado por el Colegio de Enfermería junto el nuevo Hospital Universitario.

HABLA LA ADMINISTRACIÓN / «Se van cumpliendo los pasos del plan funcional y también el plan de supervisión. Queremos tener una reunión para seguir fomentando el diálogo con los residentes que hacen guardia en las dos urgencias del complejo hospitalario. Espero que ellos saluden esta oferta de diálogo, y que seamos capaces de desbloquear la situación cuanto antes», dijo ayer Vergeles.

El consejero agregó que existen razones. «Hay un protocolo de supervisión muy robusto para estos residentes, elaborado y aprobado por la Comisión de Docencia y la Dirección Médica, en el que han participado ellos mismos, con lo cual es un punto de acercamiento muy importante». Además, añadió el consejero, «existe un plan funcional aprobado por los profesionales de Urgencias del Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres, que permite disponer de más profesionales adjuntos en las puertas de este servicio para la atención sanitaria a la población y la supervisión de los residentes. Y en el mes de diciembre cumpliremos con nuestra palabra de incorporación de más efectivos para Urgencias. Por tanto, la parte que corresponde al SES va cumpliéndose y eso es lo que queremos trasladar a los residentes en nuestra propuesta de reunión para el lunes», matizó ayer el consejero.

Vergeles espera que «verdaderamente» se llegue a un acuerdo «por el bien» de los propios MIR, ya que entiende que la huelga les afecta: «Sus guardias son actividades dentro de su periodo de formación, y debemos velar por ello y por el resto del programa formativo, que el ministerio ha calificado de muy adecuado», subrayó.

HABLAN LOS RESIDENTES / Los MIR han rechazado hasta ahora las soluciones propuestas porque en principio no garantizaban nuevas contrataciones de médicos, sino que recargaban a los profesionales del hospital, que ya de por sí venían saturados. Además, afirman que la huelga ha permitido constatar la falta de personal en Urgencias, que ellos cubren sin tener que hacerlo, puesto que estos días se han necesitado refuerzos.

En cualquier caso, se muestran abiertos a buscar soluciones. «Nosotros esperamos que en la reunión del lunes podamos obtener un acuerdo mejor de lo conseguido hasta ahora. Después de estos días de huelga, en los que se ha visto que efectivamente se ha tenido que reforzar Urgencias con médicos adjuntos, estamos esperanzados en que podamos lograr avances», explicó ayer una representante del comité de huelga.

Los residentes no esperan que mañana les ofrezcan soluciones inmediatas, «pero sí a medio plazo: un refuerzo de las guardias, una mejoría de las circunstancias actuales...». Aseguran que los primeros interesados en acabar con esta situación son ellos porque desean seguir con su formación. «La decisión de la huelga fue muy difícil tras muchas negociaciones, ojalá no hubiéramos tenido que iniciarla, pero la situación lo exige. Nunca hemos roto el diálogo, sería absurdo, esto no puede durar eternamente», matizan.

El anuncio de la nueva reunión coincidió ayer con la inauguración de una escultura en homenaje a los enfermeros en el Hospital Universitario. Tras la intervención del alcalde, Luis Salaya, que calificó a estos profesionales como la «espina vertebral» de una atención de calidad, el consejero de Sanidad también elogió a unos sanitarios que «abrazan» a todos los enfermos con sus cuidados integrales. Recordó que 2020 será «mágico» al celebrarse el Año Internacional de la Enfermería, y por ello se comprometió como responsable de la sanidad extremeña a promover también mejoras en esta profesión.

Destacó sobre todo tres medidas. Primera, introducir la enfermería en la agenda política siguiendo el protocolo ‘Nursing Now’, una campaña global del Consejo Internacional de enfermeras y la Organización Mundial de la Salud que pone en valor el papel crucial de estos profesionales sanitarios, Segunda, instar al Gobierno a materializar las especialidades de enfermería constituidas recientemente en el SES (enfermería familiar y comunitaria, pediátrica, geriátrica, salud mental y matrona). Y tercera, «dignificar» una parte muy importante de las bolsas de trabajo de enfermería relacionadas con unidades especiales como UCI, quirófanos específicos, Hemodiálisis...