Sin Virgen de la Montaña, sin Feria de Mayo, sin quema del dragón y sin bodas

Sin procesión de bajada de la Montaña, sin quema del dragón, sin Feria de Mayo y sin bodas. Cáceres se ve obligada a instalar la señal de Stop para frenar la pandemia. Así, el próximo martes, 21 de abril, fecha en la que estaba previsto el desfile de la patrona de la ciudad, se emitirá virtualmente el del año pasado a través del canal TuSemanaSanta.com, según ha informado el alcalde de Cáceres, Luis Salaya. "Esperamos que tenga tato éxito como la Semana Santa, y servirá para seguir reforzando y dar mayor visibilidad a esta Fiesta de Interés Turístico Regional, y hará ilusión a los muchos cacereños y cacereñas que la siguen cada año con mucho interés”, ha indicado el regidor.

Sobre la Feria de San Fernando, ha reiterado que se celebrará una Feria de San Miguel en el mes de septiembre, después de haber trasladado el festivo del 23 de abril al día 25 de septiembre. "Hemos consensuado la fecha con los hosteleros y empresarios de la ciudad, que son nuestra prioridad porque son los que pagan sus impuestos todo el año. Y será diferente a la de San Fernando por el cambio de fecha, y no se gastarán los mismos recursos. Todo esto habrá que valorarlo”, ha apuntado el mandatario municipal.

Ya están suspendidas todas las bodas del mes de abril, ha manifestado, “y por lo que se refiere a las de mayo se está hablando con los contrayentes y la tónica general es decidir aplazarlas con o sin fecha. Animamos a que lo hagan”, ha aconsejado.

Por otro lado, el alcalde ha informado de que la comisión de Economía se reunirá este jueves para marcar la hoja de ruta sobre el diseño y el acuerdo del plan de recuperación “y valoro muy positivamente todas las propuestas que hemos recibido; algunas será posible aplicarlas y otras no, y algunas ya se están aplicando. Es un momento de estar unidos, trabajar juntos y conseguir que salgan con todo el consenso posible, que ojalá sea con el de todos, y si no posible con el consenso necesario para que salgan adelante”.

En otro orden de cosas, ha explicado que se han establecido diferentes puntos de distribución y recogida de mascarillas para los trabajadores de cooperativas y de explotaciones e industrias agroalimentarias, “son siete puntos en la provincia de Cáceres que están atendidos por efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Protección Civil y Cruz Roja. En Cáceres se hace en la rotonda de acceso al Casar de Cáceres en la A-66”, y una empresa ha entregado una máquina de desinfección para desinfectar los vehículos de la Policía local, “lo cual les agradecemos”.

Asimismo Salaya ha señalado que, en aplicación del convenio entre el Ayuntamiento y el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, “dicho colegio va a poner en marcha el funcionamiento de un correo electrónico a disposición de arrendadores y arrendatarios de viviendas que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica por esta crisis para informar sobre las medidas puestas en marcha por el Gobierno y las herramientas que tienen para afrontar esta crisis”. La dirección es coapicaceres@gmail.com.

En cuanto a los Huertos de Ocio “se ha decidido que se reincorporen dos monitoras, en turnos diferentes y únicamente para riego y tareas de mantenimiento básico, para que sigan existiendo en las mejores condiciones cuando esto termine”.

De otro lado, ha informado de que mañana miércoles habrá extracciones de sangre en el Hospital San Pedro de Alcántara de 16 a 21 horas “pero no se atenderá sin cita previa, que se tiene que solicitar llamando al 924 314686. No es una petición urgente porque no hay carencia de sangre, pero animamos a los cacereños y cacereñas a que vayan a donar”, ha concluido.