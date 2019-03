Los vecinos de Cáceres solo apoyan el indulto de un hostelero porque ha pagado las costas

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Lo de los políticos no tiene nombre....como no se paga con dinero PÚBLICO no se rascan el bolsillo. Eso sí, cuando ostentaban el poder bien que gastaban a puños llenos. Son CULPABLES, que paguen. Es lo mínimo.