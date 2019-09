Vuelta al cole entre andamios. Muchos de los niños de Educación Infantil, Primaria y Secundaria que se han incorporado esta semana a las aulas lo han hecho con las obras de sus centros aún sin terminar y con las que tendrán que convivir todavía varias semanas. Ha sido una vuelta a la normalidad a medias. Según informa la Consejería de Educación la única actuación que durará todo el curso escolar será la que se está llevando a cabo en el Alba Plata, algo que ya se había anunciado cuando comenzó, el pasado mes de abril. La previsión es que concluyan entre mayo y junio del 2020. Es una de las obras más grandes y cuenta con un presupuesto de 1,2 millones de euros.

La ejecución ha sido muy demandada por los padres, ya que el centro tiene unas instalaciones antiguas y carece de espacio para seguir con dos unidades por curso. Con la reforma se construirá un gimnasio nuevo y se adaptará el edifico a la nueva normativa para dotarlo de mayor accesibilidad. Además se reorganizará el espacio de las aulas para poder ampliarlo y se construirá un porche cubierto. Por el momento las obras impiden que puedan utilizarse las aulas de Infantil, por lo que se han habilitado otros espacios en la biblioteca y en la sala multiusos para que puedan comenzar las clases. Será provisional, ya que la previsión es que las aulas estén listas en octubre.

También entre obras han comenzado los alumnos del colegio Extremadura, otra de las actuaciones más demandadas por los padres debido a la antigüedad de las instalaciones, construidas en los años 50. En este caso, según los datos que maneja Educación, se espera que pueda concluir a finales de este mes. Para los alumnos no está suponiendo un grave problema, aunque sí incomodidades puesto que, por ejemplo, no está disponible la entrada principal al centro y todos los alumnos (pequeños y mayores) comparten el mismo acceso. Y parte de los patios está inutilizable porque se usa como punto de acopio de materiales (con hierros andamios, …). No hay peligro porque está vallado. Tampoco se puede utilizar la biblioteca y el módulo de administración y dirección está a medio terminar (no hay si quiera un mostrador para recibir a los padres que requieren hacer gestiones).

La actuación está presupuestada en 480.498 euros y contempla la rehabilitación de la biblioteca, del comedor y de los aseos, así como la reposición de la carpintería del centro y el cambio de suelos del área de Infantil. La instalación de una escalera como salida de emergencia y la reforma del módulo en el que se ubica la dirección.

A punto de finalizar están también las obras de ampliación del instituto Ágora (a finales de este mes). Con la actuación se ha construido un nuevo edificio que albergará tres aulas, un módulo de Formación Profesional, dos despachos de profesores y aseos. Se ha dotado además al centro de un nuevo acceso peatonal por la calle Antonio Floriano Cumbreño. Costarán 630.498 euros.

Por último el instituto Norba Caesarina también convive con las obras este principio de curso. Aquí se lleva a cabo la remodelación del aulario y la mejora de los vestuarios del gimnasio y de los aseos del edificio principal. Cuesta 283.769 euros y acabará a lo largo del mes de octubre.

Por otro lado ayer la primera teniente de alcalde, María José Pulido, informó de que en las próximas semanas se reunirá el consejo escolar municipal, que lleva sin celebrarse ocho años. Se trata de un órgano en el que se analiza una visión global e integral del sector educativo ya que en él está representada toda la comunidad, integrada por profesores, alumnos y padres.