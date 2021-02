Las bondades del progresismo liberal

Si progresismo es no depilarse, no lavarse, en general una abierta laxitud de las normas protocolarias de higiene, cambiarte de sexo como de camisa, y que te lo pague la seguridad social, enseñarles a los niños en el colegio a masturbarse, perdonar infidelidades a diestro y siniestro porque «todo vale» y «somos muy modernos»... Fumar porritos como si no hubiera un mañana, en lugar de mantenerse sano haciendo deporte y ejercicio físico moderado para aliviar la ansiedad y los estragos del estrés... No sé a ustedes señores pero a mí no me acaba de convencer esta soberana mierda y tengo 38 años, no sesenta pero aún así.

Me voy a comprar una máquina del tiempo y a viajar a la época victoriana, donde los hombres aún eran caballeros y no princesitas y donde las damas eran señoras de verdad y no feministas criminales que abogan por el embrutecimiento de la mujer. Amigos decimonónicos... allá voy!!!!