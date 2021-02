En el Periódico Extremadura del domingo, 31 de enero de 2021, leemos el reportaje «Casi sin ferias, congresos ni fiestas de interés». En el listado que aparece sobre Fiestas de Interés Turístico Regional, se cita, textualmente, «Carnaval Hurdano en Nuñomoral». Lo sentimos, pero alguien no se ha informado bien. El «Carnaval Jurdanu», como suena (no olvidemos que la UNESCO antes y, ahora, el Consejo de Europa han reconocido al «Estremeñu» -con S aspirada- como «Lengua Minoritaria»), es una fiesta muy arcaizante, legendaria, heterodoxa, transgresora, anticompetitiva, de concejo abierto, libertina y libertaria, que no tiene un lugar fijo de celebración. La fiesta es de carácter rotativo por las alquerías o aldeas que componen los diferentes concejos jurdanos. Se lleva a cabo el «Sábadu Gordu del Entrueju». Hogaño, tocaría festejarse el próximo 13 de febrero. Lamentablemente, la maldita pandemia coronavírica impedirá su celebración.