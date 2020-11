No todos los 11 de noviembre son iguales

Mientras hoy 11 de noviembre muchas familias celebrarán que les haya tocado el premio, o los premios, del sorteo de la ONCE, del día 11 del 11, otras cuatrocientas once familias estarán llorando a sus cuatrocientos once familiares, fallecidos a causa de la maldita enfermedad del coronavirus, a los cuales ni siquiera habrán podido despedir dándoles un abrazo en el último momento de su vida.

Ya es triste coincidencia, que el número 11, en el día 11 de noviembre, que en los últimos años ha sido un número de la suerte, este año coincida con un día de dolor y tristeza, para esas cuatrocientas once familias que han perdido a sus familiares en este fatídico día para ellos.

Hoy no me sentiré contento por los afortunados de la lotería; por el contrario, sentiré el dolor de esas otras familias que hoy estarán llorando a sus familiares, a los cuales me uno y acompaño en su dolor, rezando una oración cristiana por todos ellos y deseándoles encuentren el Paraíso, que cada uno de ellos esperara encontrar.

Mi abrazo virtual para todos ellos y el consuelo para sus familiares.