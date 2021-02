Vendrán más olas

Ahora que parece que bajan la curva y los contagios de covid, abrirán el comercio y los bares y saldremos a mansalva y vuelta a empezar y todo por no decretar un confinamiento total dos semanas que es lo que había que hacer. Ya oigo hablar de cuarta ola y ¿saben qué? Que igual que antes, cuando anunciaron la tercera me parecía exagerado, ahora ya no me lo parece.