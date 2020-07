Los vendedores ambulantes piden que el mercadillo de Coria esté al completo

Los vendedores ambulantes que habitualmente acuden al mercadillo semanal de Coria que se celebra los jueves, han expresado su malestar por que dicho mercado todavía no tenga una actividad al cien por cien.

De hecho ayer solo pudieron montar unos 40 -entre alimentación y textil- de los 60 que hay habitualmente. Varios de los vendedores coincidieron además a la hora de asegurar que «no entendemos», dijeron, que desde el ayuntamiento se continúe con tantas restricciones cuando las autoridades sanitarias en la región «ya permiten los mercadillos con su actividad al cien por cien».

Uno de los afectados, Javier Fernández, que ayer por primera vez después de cuatro meses pudo montar su puesto de ropa, se mostró molesto por esta circunstancia. «Pedimos que dejen estar a todos los puestos para no tener que alternarnos una semana sí y otra no, porque no compensa económicamente venir cada 15 días», aseguró. De hecho, explicó que ayer por la mañana las ventas «han sido muy pocas», una situación que si se suma a que solo puede montar cada 15 días, «la situación es insostenible». «Nuestra reivindicación no es un capricho, es una necesidad», añadió.

Sin embargo, desde el ayuntamiento se insiste en seguir manteniendo las restricciones de limitar el número de puestos con el único objetivo de prevenir contagios por el covid-19.