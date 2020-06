18 residentes de Los Pinos permanecerán aislados otra semana

Los 18 residentes del centro de alzhéimer Los Pinos de Plasencia que el pasado 29 de mayo dieron positivo en coronavirus –fueron 19 pero uno falleció después- y el 8 de junio, tras nuevas pruebas, dieron negativo, permanecerán aislados en el centro “una semana más”.

Según ha manifestado la Consejería de Sanidad, estarán en aislamiento “hasta que las pruebas que se están realizando sean concluyentes”. Porque, sin confirmar si han dado positivo o negativo, las PCR que se les realizaron ayer lunes “aún no son concluyentes, a juicio clínico”. Según señaló Sanidad en mayo, todos eran asintomáticos y este martes no ha confirmado si lo siguen siendo o no.

Esta es la única residencia de Plasencia que aún no está libre de covid. Según la consejería, ha tenido 37 positivos durante la pandemia y 19 fallecidos, 16 con covid y 3 no covid, aunque el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, ha elevado esa cifra a 27 de un total de 96 residentes.