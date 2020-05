El 74% de docentes rechazan vuelta a las aulas antes de septiembre, dice UGT

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Para "Corrupción en la..." Me tomaré yo otra a la tuya, no te preocupes, que si eres profesor/maestro, no te envidio.