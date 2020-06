Calvo avisa: el Gobierno puede volver a decretar la alarma si es necesario

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

El PP no tiene límites. En estos momentos está acrecentando su campaña contra el Gobierno Español poniendo en duda el Estado de Derecho en cartas dirigidas a los populares de la CE, mientras se está negociando el fondo de recuperación para salvar a España de la crisis económica. La tal Dolors Monserrat y su pandilla liderada por Casado no les importa el bienestar de los españoles, sólo les interesa alcanzar el poder como sea. Esto no es opinión, son hechos constantables.