El canal de baños de La Isla se dividirá en tres zonas y tendrá un aforo de 807 personas

El canal de baños de La Isla de Plasencia y su zona de césped también se parcelarán para poder garantizar las medidas sanitarias por el covid. En concreto, se delimitarán 14.500 metros cuadrados en tres zonas, cada una con un aforo, hasta un total de 807 bañistas. Lo que no es seguro aún es cuándo podrá abrir. El concejal de Servicios Municipales del Ayuntamiento de Plasencia, Luis Miguel Pérez Escanilla, ha explicado que será, o bien este viernes por la tarde o, como máximo, el próximo lunes.

Las zonas delimitadas, que incluyen tanto césped como canal, estarán a derecha e izquierda de la puerta principal y hasta el campo de fútbol-playa. Esta última tendrá 4.000 metros cuadrados y un aforo de 222 personas, la siguiente, será de 3.500 metros y 195 personas de aforo y la más alejada del campo, de 7.000 metros y 390 personas. Cada una contará con una entrada y una salida diferenciadas y habrá cintas perimetrales y vallas de obra para separarlas.

Según ha explicado Pérez Escanilla, el horario de baño será de diez de la mañana a diez de la tarde y será obligatorio sacar un tique, en la caseta situada junto al restaurante de la puerta principal. Lo expedirán voluntarios de Protección Civil, que controlarán el aforo y los accesos. Además, “les apoyará una pareja de la Policía Local, fundamentalmente por las tardes”.

El ayuntamiento va a instalar carteles con todas las medidas covid establecidas, como la obligación de llevar mascarilla, si no se puede mantener la distancia de seguridad y colocar las pertenencias en una parcela de un radio de 2 metros cuadrados. No se podrá jugar en el césped a la pelota ni con raquetas y no se podrán utilizar hinchables en el agua. El acceso de perros seguirá estando prohibido.

Desinfecciones

En cuanto a la limpieza y desinfección, de momento solo se podrán utilizar los baños, no las duchas ni los vestuarios y habrá una persona de la empresa adjudicataria del mantenimiento siempre en la puerta y para tareas de limpieza. Además, se realizarán tres desinfecciones diarias de la zona de playa y barandillas, a las nueve, en la parte central del día y a media tarde, que se sumarán a los controles semanales del estado del agua y el vaciado, limpieza y llenado del canal cada dos semanas. También se vaciarán y desinfectarán las papeleras, al menos una vez al día.

El ayuntamiento debe ahora delimitar las tres zonas y colocar toda la cartelería. Si da tiempo a hacerlo para el viernes, abrirá y, si no, la apertura será ya el lunes. El concejal ha pedido a los usuarios “respeto a la hora de mantener las distancias y en el control de aforo”.