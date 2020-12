Las cañas de Nochebuena no se quitan pero se extremará el control

A no ser que una orden ministerial lo decrete, las cañas de Nochebuena podrán celebrarse. Es un hueso duro de roer para la administración municipal sobre el que ayer se pronunció el concejal de Seguridad Ciudadana, Andrés Licerán, que sí advirtió de que se extremarán los controles y apeló a la responsabilidad ciudadana.

«Estamos esperando a lo que determinen las autoridades sanitarias sobre los aforos y las limitaciones en número de personas en las reuniones», dijo el responsable de la cartera. Y añadió: «Tendremos un dispositivo especial de seguridad para hacer cumplir las medidas y velar por la salud así como todos los medios municipales necesarios que sea conveniente activar para llevarlo a cabo».

Más allá de eso, Andrés Licerán quiso «hacer un llamamiento expreso a la responsabilidad de la ciudadanía». Convino en que desde el equipo de gobierno cacereño saben «lo importantes que son en esta ciudad las cañas de Nochebuena, pero este año no se pueden celebrar en las mismas condiciones que otras ediciones», dadas las exigencias que impone la crisis del coronavirus.

«Les pedimos un esfuerzo más, pero con el gran beneficio de seguir ganándole la batalla a la pandemia. No tiremos por el suelo en unos días el esfuerzo colectivo de la ciudad durante meses», advirtió Licerán. De hecho, el pasado lunes el alcalde de Cáceres, Luis Salaya, agradeció el comportamiento responsable de los cacereños porque la ciudad sigue bajando en el registro de casos de covid. Salaya, en declaraciones que recoge Europa Press, indicó que la capital cacereña presenta unos datos «razonables» e incidió en que son los «mejores» de las grandes ciudades extremeñas en esta segunda ola.

«Agradecemos el comportamiento responsable que están teniendo los ciudadanos porque seguimos bajando y esperamos que la Navidad no empeore esta situación», señaló el dirigente local.

Si no se pueden cerrar los bares, si se permite un determinado aforo en los mismos, solo dependerá de la responsabilidad ciudadana que las cañas no se desaten, y más tratándose del 24 de diciembre, día de la celebración navideña por excelencia en el que los cacereños ‘toman’ la calle.

Es, indudablemente, la incógnita que queda por desvelar en esta Navidad incierta cuya principal certeza es que no habrá cabalgata de Reyes. No obstante, el día 5 a las siete de la tarde se podrá conectar en directo con los Reyes, que estarán en el Almacén Real organizando los regalos que repartirán esa misma noche. Sus Majestades leerán todos los mensajes que reciban y los responderán en directo a través de la web www.reyesmagosdecaceres.com.

Cáceres, en Telecinco

El alcalde anunció esta medida la semana pasada durante la presentación del programa de Navidad. Fue en esa comparecencia en la que dio a conocer que aunque no haya cabalgata, Sus Majestades surcarán en globo el cielo de la ciudad un día aún por determinar entre el 3 y el 6 de enero. Lo deseable sería el 5 por la tarde-noche (algo improbable) o el 6, Día de Reyes, aunque todo dependerá de que las condiciones meteorológicas permitan el vuelo.

El regidor dijo que habrá tres globos, uno por cada rey y que estarán a un número de pies del suelo suficiente como para ser vistos por los niños. La intención es que recorran el espacio aéreo de la capital para que puedan pasar por todos los barrios, aunque en esto tiene mucho que ver la dirección del viento.

Salaya explicó que Cáceres es la primera ciudad que adopta una decisión como esta y que las condiciones actuales marcadas por la pandemia impiden una Navidad al uso. Una empresa audiovisual grabará tanto el despegue como el recorrido de los Reyes Magos, que se retransmitirá por los canales de internet del ayuntamiento para que los cacereños tengan acceso a ello sin necesidad de salir de casa. La idea de Salaya ha tenido tanta repercusión mediática que hasta la cadena Telecinco se ha hecho eco de la misma.

El responsable municipal desgranó otros contenidos del programa. Así, el belén municipal se abrirá el 4 de diciembre en el Palacio de la Isla. Igual que el mercado navideño, cuyo montaje continúa en la plaza Mayor. El cupo necesario para su apertura era de 40 empresarios, se han inscrito menos (algo más de una treinenta), pero aún así se tirará adelante, confirmó Salaya.

La iluminación, activa desde el viernes pasado, destaca por sus 953.200 puntos de luz led, entre ellos una estrella en la ciudadela que se ha convertido en una de las atracciones navideñas. La ciudad permanecerá encendida con estos motivos hasta el 7 de enero. Prima el ahorro energético y se estrena en zonas como Santa Clara y Concepción.

El programa incluye además exposiciones, cuentacuentos los domingos en el Ateneo, rutas teatralizadas, benelísticas, de bicicletas y habrá una actuación de El Redoble a las 13.00 horas el 6 de diciembre en el Foro de los Balbos.

El alcalde ha advertido de que cualquier activi dad navideña que quiera realizarse paralela al programa debe contar con informe positivo del Departamento de Seguridad del ayuntamiento.

El consistorio lucha porque nada se vaya de las manos, que la responsabilidad prime. y más si de cañas se trata. .