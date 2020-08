Las clases de hasta nueve años se suspenderán si hay positivos

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Que no lo decidan los políticos, que sean medicos y docentes. las clases se deben abrir si hay seguridad para todos, de lo contrario deberán permanecer cerradas. Hay niños que tambien han muerto por el covid, y si hay riesgo se deben quedar en casa, como durante todo el verano, y un mes casi a finales de todos los años, y que las clases sean telemáticas, hasta que haya seguridad. Porque haya un padre que no pueda dejar a su hijo, no se puede poner en peligro a toda una comunidad. Mirar en paises como Alemania, abrir y cerrar colegios en una semana.