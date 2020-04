¿Cuándo podremos visitar a los abuelos?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha desvelado este martes las grandes líneas del plan de desconfinamiento que su equipo ha preparado hasta llegar a la "nueva normalidad", en el mes de junio. Sin embargo, el hecho de que la rueda de prensa fuera finita y que tuviera que centrarse en algunos aspectos generales ha hecho que otras preguntas, de interés general, hayan sido respondidas después por algunos de sus colaboradores o a través de la entrega de documentos a los periodistas.

La fase cero empieza el 4 de mayo y, en el caso de que todos los parámetros sanitarios, epidemiológicos y económicos vayan bien, la primera se inicia el día 11; la segunda, el día 25, y la tercera, el 8 de junio. La 'nueva normalidad' puede llegar 15 días más tarde: el 22. La desescalada será por provincias, principalmente, o por áreas más pequeñas si los gobiernos autonómicos lo solicitan y el Ministerio de Sanidad lo aprueba.

¿Cuándo podremos ver a los abuelos?

Aunque la propuesta del Ejecutivo prevé ir ampliando el "contacto social en grupos reducidos" en las próximas semanas, durante las fases cero, uno, dos y tres, deja claro que se permitirá y se irá de menos a más con personas "no vulnerables ni patologías previas". Eso, al menos de momento, excluye las deseadas relaciones cercanas con los mayores de la familia. De hecho y teniendo en cuenta que hasta ahora los abuelos se habían ocupado, en buena parte, del cuidado de los nietos mientras los padres trabajaban, el Gobierno insiste en que debe favorecerse durante el mayor tiempo posible el teletrabajo, incluso en la etapa de nueva normalidad para favorecer la conciliación también. Y pedirá colaboración a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para habilitar espacios además de centros escolares- en los que dejar a los menores de 6 años en caso de que ambos progenitores deban acudir físicamente a sus puestos de trabajo en las próximas semanas.

Aquellos mayores que se encuentren en condiciones de poder hacerlo saldrán a pasear, seguramente en una franja horaria establecida por las autoridades, a partir del próximo fin de semana y, según se vayan abriendo comercios y locales, se les habilitarán también franjas horarias preferentes para evitar exceso de contactos por ser los más vulnerables. En todo caso se prevén varias órdenes ministeriales de aquí hasta finales de junio que irán actualizando y puede que hasta cambiando las normas ahora previstas para este colectivo al que, en caso de estar en residencias, se podrá visitar a partir del 8 de junio.

¿Se podrá ir a la peluquería?

Después de conocer que la venta de tintes en supermercados está al alza y que son constantes las bromas sobre el estado del cabello de cada cual, esta parece una pregunta cuya respuesta interesa. Según especificaron fuentes de Moncloa en un breafing con periodistas, a partir del 4 de mayo se podrá pedir cita y acudir a estos centros -siempre y cuando cumplan con medidas de seguridad e higiene requeridas-.

¿Qué hago con la boda pendiente?

El Ejecutivo central considera que será a partir del 25 de mayo cuando se entre en la segunda fase del plan de desescalada hacia la "nueva normalidad", el momento en que será posible celebrar enlaces por la coincidencia de un mayor grado de apertura en restaurantes y hoteles, entre otras cosas. Pero, ojo, habrá limitaciones con el número de invitados. Si se quiere tener una lista más amplia a la que invitar habrá que esperar hasta el 8 de junio.

¿Cuándo podré ir a comer a un restaurante?

A partir del 4 de mayo se podrá ir a buscar comida y disfrutarla en casa. El 25 de mayo, esos establecimientos podrán acoger clientes en sus locales si han tomado medidas para garantizar la separación entre mesas y solo ocupan el 30% del aforo. Se podrá estar sentado no de pie en la barra. A partir del 8 de junio, si la desescalada sigue a buen ritmo, podrán llenar el 50% del restaurante.

¿Y para cuándo la caña en la barra?

En la fase tres, el 8 de junio, los locales ya podrán usar la barra para servir comida y bebidas siempre que haya 1,5 metros entre los clientes. Las fici

¿Cuándo podré quedar con mis amigos?

Depende de dónde. Si es en la terraza de un bar, se podrá hacer a partir del 11 de mayo. Los establecimientos solo podrán poner el 30% de las mesas permitidas por la licencia municipal. Podrían poner más solo si el Ayuntamiento permite que ocupe más espacio porque deberá asegurarse siempre la distancia de seguridad. Si, en cambio, se está pensando en organizar algo en casa, el asunto no está claro. Fuentes gubernamentales aseguran que, probablemente, se podrá a partir del 25 de mayo con unas condiciones que se detallarán en una orden ministerial.

¿Podré usar este verano la piscina de mi comunidad de vecinos o del barrio?

Según lo previsto por la Moncloa, a partir del 8 de junio se podrá ir a la playa y también disfrutar de las piscinas pero quizás no de todas. Habrá que garantizar una serie de medidas de higiene, seguridad y salubridad que se especificarán en órdenes ministeriales que se darán a conocer más adelante.

¿En qué momento puedo visitar a mi familiar en otra provincia?

El de la movilidad es, sin duda, uno de los temas más complejos del plan gubernamental. Hasta el 22 de junio, según concreta el Gobierno, no se podrá abandonar la provincia en la que cada cual esté salvo por motivos laborales. A partir de la citada fecha sí, pero con condiciones para evitar posibles contagios o rebrotes descontrolados.

¿Me puedo ir a la segunda residencia?

Sí, a partir del 25 de mayo, pero solo si está en la misma provincia.

¿Cuándo podré ir al cine o al teatro?

Se podrán comprar entradas con butacas preasignadas para ir al cine, al teatro, auditorios o espacios similares a partir del 25 de mayo. Habrá una limitación de aforo de un tercio para controlar las aglomeraciones. El 8 de junio esas mismas salas podrán tener ya el 50% del aforo.

¿Cuándo podrá haber velatorios?

En la fase 1 con un pequeño grupo de familiares y con protocolos de distancia física y seguridad y en la fase 2 se ampliará el número de personas que pueden despedir a un ser querido que ha fallecido.

¿En qué momento podrán celebrarse bodas?

En la fase 2, pero con garantías de seguridad y distanciamiento.

¿Se ha determinado el momento para volver a los gimnasios?

Si las instalaciones deportivas son al aire libre y las actividades no implican contacto físico (como el tenis o el atletismo), se podrá acudir en la fase 1. También en ese momento se podrán realizar actividades deportivas individuales con previa cita en centros deportivos que no impliquen contacto físico ni uso de vestuarios. Sin embargo, el uso de instalaciones cuyo espacio sea cerrado se tendrá que posponer a la fase 2 y sólo cuando el deporte se haga sin público y no requiera contacto físico.

¿Cuándo podré ir de tiendas?

En la fase 1 ya se podrán abrir locales y establecimientos con cita previa para la atención individual de clientes, pero con medidas de protección, como mamparas.

¿Se va a reanudar el curso escolar?

Los alumnos de 4º de Eso, 2º de Bachillerato, 2º de FP de grado Medio y Superior y último año de Enseñanzas de régimen especial podrán volver a las aulas en la fase 2 con carácter voluntario y divididos en grupos de no más de 15 estudiantes.

¿Cuándo se podrá ir a la playa o a la piscina?

El disfrute del baño en las playas será en la fase 3 y requerirá una gran implicación de las autoridades locales. En cuanto al uso de piscinas, se requerirá en el futuro un nivel de detalle más importante para permitirlo.

¿Y la apertura de fronteras?

El Ejecutivo aborda con mucha prudencia este asunto, que necesitará del trabajo conjunto con los socios de la Unión Europea.

¿Cuándo abrirán los hoteles?

En la fase 1 ya habrá algunos usos autorizados, sin permitir el disfrute de zonas comunes, por lo que el buffet estará en ese momento prohibido, y siempre garantizando las medidas de seguridad.

¿Cuándo se podrá volver a cuidar el huerto?

En la fase 0 si se trata de huertos familiares, de autoconsumo o municipales siempre que estén en el mismo término municipal que el del domicilio o en uno adyacente al mismo y se adopten las debidas precauciones higiénicas o de distanciamiento social.

¿Cuándo se recuperarán la atención a las personas con discapacidad y las terapias de atención temprana, ocupacionales, de rehabilitación y psicosociales?

En la fase 1, cuando también se volverá a prestar atención domiciliaria y seguimiento continuo a personas mayores que no vivan en residencias.