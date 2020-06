Los datos de muertos no cuadran

Fue la noticia de ayer del Ministerio de Sanidad: Cero muertos por coronavirus. Una celebración por primera vez desde que comenzara la pandemia en el mes marzo. Lo mismo pasó con los contagiados, 71 más, segundo día consecutivo por debajo de 100. Sin embargo, al poco estalló la polémica. Los datos no cuadraban, no podía haber cero muertos en España y 3 en Asturias, 2 en Baleares, 1 en Extremadura.

La explicación es clave. Estos muertos se produjeron en la noche-madrugada del domingo, antes de enviar el informe desde cada comunidad autónoma, y en consecuencia no aparecen en la estadística del ministerio. Sanidad llegó a reconocer que es posible que los datos no cuadren, puesto que realiza «una validación individualizada de los casos». Cualquier estadística epidemiológica la importante son las series temporales y no el día a día. Los datos hay que revisarlos, contrastarlos y depurarlos, para que no haya duplicidades ni se sumen cosas diferentes. Garantiza que no se pierde ningún deceso y que lo único que sucede es que se pueden contabilizar en fechas distintas.

«Es cierto que puede haber algún retraso, pero no es probable que ocurra eso», explicó en rueda de prensa el director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias, Fernando Simón, sobre el hecho de que algunas autonomías sí notificaron muertos pese a que el ministerio hablaba de cero víctimas.

España ha registrado 27.127 muertos por el covid-19 desde que empezó la epidemia, según indicó ayer el Ministerio de Sanidad. Se trata de la cifra oficial, donde ya se aprecia un descenso considerable en los registros tanto de contagios como de decesos y hospitalizacionses. Catorce de las 17 comunidades (todas menos Madrid, Castilla y León y Cataluña) tuvieron el domingo seis o menos positivos.

El total de personas en España con PCR positiva es a fecha de ayer de 239.638. Madrid y Cataluña siguen a la cabeza.