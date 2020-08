La defensora del paciente tramita más de 400 quejas desde marzo

No me creo que la cifra de reclamaciones de atencion primaria. Por lo que oigo y por experiencia propia, en atencion primaria es donde más quejas se han producido por la falta d de atencion. Es preocupante que ni cogan el telefono en los centros de salud, después de estar llamando 2 mañanas seguidas, más de 50 llamadas y no me lo hayan cogido. y con personal suficiente en dichos centros de salud.Lamentable. Asi que ala, a saturar las urgencias....