Los festivos de Plasencia en el 2021 vuelven a junio

Y digo yo. En un mundo en el que a golpe de raton compras a miles de kilómetros¿quien va a impedir que me vaya de vacaciones donde me de la gana? Que pongan unas ferias atractivas con buenos conciertos como antes y no basadas en cañas y borracheras. Otra cosa igual, quitaron el dia de San Fulgencio para que no pudiéramos irnos de rebajas fuera. ¿Con qué derecho los caciques van a decirnos si queremos comprar o irnos a la playa? Comercio atractivo y ferias también. Voy a una franquicia y me devuelven el dinero, y en las tiendas de plasencia te dan un vale. Eso servía en el sigilo XX,actualmente es la muerte de esos negocios.