Fragoso propone alojar a sanitarios en residencias de estudiantes

Utilizar una de las residencias universitarias de Badajoz para alojar a profesionales sanitarios o efectivos de los cuerpos y fuerzas de seguridad que prefieran no permanecer en sus domicilios por el riesgo de contagio que representan para sus familias, pero no pueden permitirse pagarse un hotel, como el que ya funciona en la capital pacense para este personal considerado esencial, que debe abonar la tarifa establecida en el establecimiento. Es la solución que propone el alcalde pacense, Francisco Javier Fragoso, en respuesta a una pregunta de este diario. En concreto, el alcalde ha defendido que se habiliten la residencia Hernán Cortés, que depende de la Diputación de Badajoz, la Juan XXIII, de la Junta de Extremadura o la Residencia Universitaria de la Fundación CB (Rucab). Solo en el caso de que ninguna de estas instalaciones se ofreciesen a estos colectivos, el ayuntamiento podrían a disposición el albergue El Revellín, cerrado desde hace año y medio, que sin embargo no reúne las condiciones adecuadas, según apunta el alcalde, pues carece de servicios como cátering, y las habitaciones son para ocho personas en literas.

El alcalde defiende que "tiene mucho sentido" que la diputación o la Junta o incluso alguna residencia privada de estudiantes pongan a disposición sus instalaciones, que están preparadas para albergar a gente, con camas en habitaciones individuales y juegos de sábanas y que además están vacías en estos momentos. "Parecerían las instalaciones más lógicas", manifiesta. Fragoso apunta además que el ayuntamiento ofreció en su momento el albergue El Revellín como espacio de confinamiento al Gobierno central e incluso se sopesó utiizarlo para dividir en dos el parque de bomberos, que finalmente adecuó sus propias instalaciones separando espacios.

Fragoso ha comparecido ante los medios de comunicación, vía streaming, para "hacer balance" de actuaciones municipales, según ha dicho. Así, ha destacado la "solidaridad" de los pacenses. En estos momentos, a través de la red de voluntariado que canaliza el Ayuntamiento de Badajoz se han ofrecido 250 voluntariados y 16 empresas inscritas con sus posibilidades para colaborar en mitigar acciones para combatir el virus. Por su parte, el ayuntamiento ha cedido hoy al Servicio Extremeño de Salud (SES) rollos de plástico de Ifeba para que pruebe si puede fabricar cápsulas de aislamiento para trasladar enfermos, además de 1.800 pares de guantes que ya le proporcionó y la posibilidad de utilizar dos carpas de la Fundación Municipal de Deportes para la recogida de muestras directamente en los vehículos en la entrada de los centros sanitarios, para proteger al personal.

El alcalde hizo balance también de las actividades deportivas que se proponen en la web municipal. La "estrella" es la sesión de las 18.00 horas de lunes a viernes on line y a las 11.00 horas los sábados, con más de 14.000 visualizaciones. Aprovechó para anunciar iniciativas de los monitores de las Escuelas Municipales Deportivas, que rondan cada curso los 5.000 alumnos inscritos. Hoy se suben 497 actividades que se pueden realizar de manera individual o en familia, de las 24 modalidades deportivas, con 150 recursos digitales.

Además los monitores van a lanzar 'Píldoras de actividades', con vídeos para cada disciplina deportiva, intentando incentivar a los más pequeños. Hoy se cuelgan 20 vídeos técnicos y cada semana se sumarán uno o dos por cada modalidad deportiva. Por otro lado, se pone a disposición de los jóvenes una nueva guía jurídica laboral.