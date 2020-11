Gobierno y comunidades preparan un "plan especial" para la Navidad

"Nadie ha hablado de relajar medidas" pero sí se va a presentar un paquete de recomendaciones. "Nada de optimismo", pero "la estabilidad es a la baja". "No va a ser una Navidad como las anteriores, eso ya lo saben los españoles" pero la intención es que "los ancianos puedan estar con sus familias, los estudiantes regresen a sus hogares y se pueda participar en los actos religiosos extremando las medidas de seguridad para que no haya un aumento de contagios en días posteriores". El ministro de Sanidad, Salvador Illa; la Ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias; y el consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, han dado esta tarde una rueda de prensa en Mérida para anunciar que se va a presentar un plan especial de cara al mes de diciembre, principalmente al puente de la Constitución y a las Navidades. ¿En qué va a consistir? Aún no se sabe. Las decisiones se darán a conocer la semana que viene.

De momento la única confirmación es que Extremadura en el próximo puente de la Constitución tampoco se va a cerrar perimetralmente. Vergeles ha vuelto a defender que esta medida no es oportuna en la región porque los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado -que son limitados- deben estar no para vigilar fronteras, sino para actuar en los focos de contagios más comunes: las reuniones familiares y el ocio nocturno no controlado.

Además, ha asegurado: "Ser restrictivo en el puente de diciembre no nos asegura una mejor Navidad, eso no está escrito en ningún sitio, ojalá tuviéramos la evidencia científica que con perimetrar el puente, tendremos una mejor Navidad".

(SEGUIRÁ AMPLIACIÓN)