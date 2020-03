El Gobierno sopesa dar el curso por terminado

Ante la gravedad de la crisis del coronavirus y la incertidumbre sobre su evolución el Gobierno empieza a sopesar la posibilidad de dar por terminado el curso escolar 2019-2020 para que los alumnos no vuelvan a las aulas hasta septiembre. La decisión no está tomada, pero es una posibilidad de que el Ejecutivo tiene sobre la mesa y que evaluará en las próximas semanas con la comunidad educativa. Esta medida, que genera una gran expectación, se analizará este miércoles en la reunión entre los responsables autonómicos y el ministerio de Educación.

Aunque buena parte de los centros educativos está tratando de paliar el confinamiento con contenidos de carácter virtual, lo cierto es que difícilmente esos materiales pueden subsanar la asistencia a las aulas. Consciente de que la duración de el estado de alarma, de por lo menos un mes, supone una gran sacudida a la planificación del curso escolar y afecta, de lleno, a los estudiantes que preparan sus pruebas de acceso a la universidad, el Ejecutivo no descarta dar por finalizado el curso este mes de marzo. Esto implicaría que no hubiera más clases ya hasta septiembre.

La posibilidad la ha apuntado la portavoz gubernamental y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, este martes en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Ha explicado que la decisión definitiva la tendrán que tomar los departamentos de Educación y Universidades tras consultar la medida con la comunidad educativa. Montero no ha ido más allá. Ha señalado que el Gobierno va tomando medidas de manera paulatina y ha recordado que, en todo caso, ahora la prioridad es mantener el confinamiento para evitar una propagación de la pandemia que pone a prueba el sistema sanitario y económico del país.

Por el momento, este miércoles la medida se analizará en la reunión prevista entre la ministra de Educación, Isabel Celaá, y los consejeros autonómicos.

"Es un tema que habría que estudiar, esa es una hipótesis, la estudiaremos y la estudiaremos mañana conjuntamente con el Ministerio y todas las comunidades", ha explicado este martes el responsable de Educación de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio. "Deseamos que no, nosotros ahora estamos en el escenario de que las clases presenciales se pudieran reiniciar poco después del 11 de abril, eso es lo que es deseable, que las medidas que se han adoptado tengan éxito y que eso sea posible. Nosotros no contemplamos en estos momentos esa posibilidad de ir a septiembre, aunque hay que reconocer que en esta crisis muchas cosas que no contemplábamos han sucedido", ha añadido, en una entrevista en Onda Cero.