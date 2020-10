La Junta aplica nuevas restricciones en Cáceres por el aumento de contagios

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Carco, es una pena que Franco ya no esté. Él y sus esbirros hab rían puesto firme al virus al momento, bajo pena de juicio sumarísimo y ejecución al amanecer. No somos más tontos porque no entrenamos.