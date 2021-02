La Junta mantiene las restricciones a la espera de consolidar la incidencia

No habrá nuevas flexibilizaciones en Extremadura. El Consejo de Gobierno de la Junta ha acordado este miércoles mantener las medidas ahora en vigor una semana más, a la espera de consolidar la caída de la incidencia acumulada. En estos momentos, Extremadura presenta una tasa de contagios de 87 casos por cien mil habitantes, el registro más bajo del país, y el objetivo ahora es mantener y consolidar esa tendencia a la baja hasta alcanzar los objetivos marcados por la Organización Mundial de la Salud (OMS): menos de 50 casos por cien mil habitantes. “Es necesario todavía mantener la tensión, ciertas restricciones y prudencia en las relaciones sociales”, ha dicho el consejero de Sanidad, José María Vergeles.

Tan solo se ha aprobado “una cuestión de justicia”: equiparar los aforos permitidos en los espectáculos al aire libre (como los toros) a los de las competiciones deportivas al aire libre, de forma que se pasa de un 30% a un 40% de aforo sin límite de personas. “Existen los mismos riesgos y la armonización es de justicia”, ha explicado el consejero, que ha destacado que ya a prácticamente todos los sectores se les ha permitido alguna flexibilización.

Según el titular de Sanidad, es prematuro seguir relajando las restricciones sin haber esperado al menos un periodo de incubación completo (14 días) tras las últimas medidas, entre las que se incluye la ampliación de horarios de la hostelería y el comercio hasta el toque de queda. No obstante, todos los indicadores apuntan que “vamos bien” (Extremadura cumple ya todos los parámetros para bajar al riesgo medio, excepto la ocupación en UCI) y Vergeles se ha mostrado convencido de que en las próximas semanas se podrán tomar nuevas medidas de alivio.

Así, los siguientes pasos en la desescalada serán incrementar los aforos, empezando por los espacios al aire libre, pero también en interiores. Sobre el toque de queda nocturno hasta las 22 horas, Vergeles ha señalado que no se modificará hasta que la incidencia acumulada a 14 días baje de los 50 casos por cien mil habitantes. Por tanto, de momento sigue vigente al menos hasta el 7 de marzo. "Aún es prematuro, lo dirán los técnicos y sus informes", ha dicho al respecto.

Situación de Calamonte

En su intervención, el consejero también ha mostrado su “enorme preocupación” por la situación de Calamonte, que presenta una incidencia acumulada superior a los 950 casos por cien mil habitantes. Es, con diferencia, el municipio con mayor tasa de contagios de toda la región (en todos los demás la incidencia es inferior a 200) y el consejero ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para “extremar las precauciones y guardar el aislamiento”.

De momento, no se aplicará el cierre perimetral porque no hay constancia de que solo esta medida sirva para atajar los contagios, pero Vergeles ha asegurado que si en los próximos días Salud Pública no ve indicios de mejora, se tomarán nuevas medidas restrictivas sin descartar ninguna. Por el momento, seguirán los cribados masivos (hay previstas más de 400 pruebas) y las labores de rastreo, pero Vergeles ha advertido que “eso solo no basta” y ha pedido la colaboración de la ciudadanía. Por el momento,no se ha confirmado la existencia de la cepa británica en el municipio, aunque se están analizando muestras.