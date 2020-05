La mayoría de alojamientos turísticos de Plasencia no abrirá hasta finales de junio

Hasta que no llegue la fase 3, prevista para finales de junio, no abrirán la mayoría de los alojamientos turísticos de Plasencia. Porque se nutren de turistas de fuera de la provincia y los viajes interprovinciales no se permitirán hasta entonces, según lo anunciado por el Gobierno Central hasta ahora.

Por eso, según señala la Asociación de Alojamientos y Turismo de Plasencia, Altup, la próxima semana en Plasencia apenas abrirán cinco establecimientos turísticos: el hotel Ciudad de Plasencia, situado en la zona industrial, los hostales La Muralla y Goyesco Plaza y los apartamientos Puerta Trujillo y Suites Cariátides, todos en el centro. Se sumarán a La Despensa de Extremadura, que ha permanecido abierta durante todo el confinamiento para trabajadores sanitarios y de servicios esenciales, a los apartamentos Rincón del Salvador, que se añadieron más tarde y a los Apartamentos Succo, que han abierto esta semana.

Son tres veces menos de los alojamientos que están incluidos en Altup, un total de 24. Según su presidente, Teo Magdaleno, el Hostal Real tiene previsto abrir a finales de mayo, pero «los negocios que tienen su clientela en turistas foráneos, procedentes en alto porcentaje de los grandes centros urbanos como Madrid o Sevilla y de las provincias y comunidades autónomas colindantes, no podrán abrir hasta que se permita la movilidad entre las distintas provincias de España, ya que de otro modo, su clientela no podrá viajar hasta Extremadura y no llegará a sus negocios».

Aún en este caso, apunta Altup que «el nivel de rentabilidad será bastante bajo al principio. Solo con tiempo, aplicando medidas de seguridad e higiene y ofreciendo buen trato y amabilidad, recuperaremos el nivel que teníamos antes del Covid-19».

El sector está muy preocupado por su recuperación y la asociación ha mantenido reuniones con la Junta, la Diputación de Cáceres y el Ayuntamiento de Plasencia para transmitir sus demandas. Una de las principales es la «ayuda económica para aminorar las grandes pérdidas a las que nos enfrentamos».

Los empresarios hoteleros se están surtiendo ya de productos como mascarillas, guantes, geles y productos de desinfección y muchos cuentan con restaurantes amplios para servir comidas manteniendo las distancias de seguridad. Desde el lunes podrán abrir las terrazas y desde La Despensa apuntan que «la situación mejorará si hace buen tiempo y la gente empieza poco a poco a perder el miedo».

Altup ha pedido también flexibilidad en los ERTE, en las medidas económicas que ya se aplican en la prestación a autónomos y otras ayudas en materia de desinfección, buenas prácticas y campañas de promoción.

Hasta 70 alojados

Respecto a los que no han cerrado, la Despensa de Extremadura fue el primer alojamiento habilitado en Plasencia para acoger a sanitarios y trabajadores foráneos de servicios esenciales. Según señala Pilar Iglesias, cuenta con 14 habitaciones y, desde marzo, se han alojado 70 personas. Además, como tienen un restaurante amplio, han podido servir desayunos, comidas y cenas respetando las distancias de seguridad. El lunes abrirán su terraza para el público en general y esperan que la situación mejore.