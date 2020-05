Monago acusa a la Junta de no contabilizar nuevos positivos por PCR

El líder regional del PP, José Antonio Monago, ha pedido “transparencia” al presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, y le ha instado a que "deje de engañar a los extremeños” tras afirmar que el alcalde socialista de Malpartida de Plasencia, Raúl Barrado, anunció el pasado sábado un total de 11 nuevos positivos por PCR en la residencia de mayores y, cuatro días después, la Junta de Extremadura todavía no los ha contabilizado.

En un comunicado publicado este miércoles, Monago manifiesta que, dos meses después de decretarse el estado de alarma, “a día de hoy continuamos sin saber el número real de contagiados por coronavirus en Extremadura” porque “la Junta no ha hecho test masivos y no está publicando los datos reales que se están confirmando en las pruebas”, como ocurre en el caso de Malpartida de Plasencia. El presidente del PP de Extremadura precisa que el gobierno de Fernández Vara, desde que se hizo público el número de positivos en la residencia de esa localidad cacereña, tan sólo ha publicado un nuevo caso en todo el área de salud de Plasencia e insiste en que "desde el sábado, la Junta no ha contabilizado los 11 positivos que ha habido en la residencia de mayores de Malpartida de Plasencia y que confirmó el propio alcalde”.

Para Monago, este hecho les lleva a pensar que el gobierno de Vara "sigue ocultando el número real de contagios” en la comunidad autónoma, algo "muy grave” y que evitaría conocer “el alcance real de la situación” en Extremadura. “No sabemos cuántos positivos ha habido porque no se han hecho test masivos pero tampoco lo sabemos porque el gobierno autonómico estaría ocultando los datos de las pruebas que hace”, sentencia.

Además, José Antonio Monago considera que “la negligencia podría alcanzar cotas más altas”, ya que esos datos que ofrece la Junta de Extremadura y que no estaría contabilizando todos los positivos, “son en los que se estaría basando el Gobierno de España para autorizar el pase de fase en la desescalada”. Se trataría, a su juicio, de "datos falsos que encubrirían la realidad de la región”, además de advertir de que “sin conocer el verdadero alcance de la pandemia, no podremos saber ni dónde estamos ni avanzar”. Por ello, exige a Fernández Vara “transparencia” y “que deje de engañar a los extremeños”, tras recordar que ha sido un alcalde socialista quien lo ha confirmado.