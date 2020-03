Neto, ingenio contra el coronavirus

‘Habita’ en el carril derecho del Cacereño, que comparte con Chechu y Teto, pero Neto, Agostinho Antonio Masal (Canchungo, Guinea Bissau, 11 de agosto de 1994) es más, mucho más que un futbolista. Es el director ejecutivo de Pangea Internacional Services, una empresa puesta en marcha por él que ofrece un servicio integral para facilitar el trabajo a empresas que pretenden ofrecer sus servicios o productos tanto en suelo europeo como africano; es estudiante de las últimas asignaturas del grado de Administración y Dirección de Empresas; es técnico deportivo en fútbol (nivel 1, 2 y el 3 en marcha) y entrenador del cadete A del CPC. Pero sobre todo es alguien siempre inquieto por avanzar. Ahora acaba de poner en marcha, junto a un grupo de emprendedores que conoció en un viaje a Silicon Valley (accionexplorer.com), un proyecto para luchar contra el covid-19: Cooperavirus.com.

«Cooperavirus.com es una plataforma con la que se quiere unir a centros sanitarios que necesiten material, ayuda logística o tecnología, con empresas y voluntarios capaces de suplir esa demanda», cuenta Neto. Lo que buscan, aclara, es poder distribuir bien los recursos para luchar contra el coronavirus.

A través de la plataforma Cooperavirus.com los centros sanitarios pueden publicar sus necesidades en cuanto a material médico y EPIs se refiere y por otro lado distribuidores, fabricantes o personas con capacidad de producir pueden ofrecer su ayuda y conocer las necesidades de sus centros sanitarios más cercanos.

La han ofrecido y se está ya probando en algunas regiones, como Galicia («hace unos días hemos tenido una reunión con la Consejería de Sanidad»), Asturias o Castilla La Mancha y también quieren hacerlo en Extremadura. «Pero todo va despacio», dice, «en toda la administración hay un colapso enorme, las ‘cadenas de mando’ son muy largas y las peticiones tardan en llegar a su destinatario», se lamenta. «Estamos a disposición de todo el que lo quiera usar».

BUSCANDO PROVEEDORES / El jugador del Cacereño se está encargado de la búsqueda de proveedores de material sanitario en China. «Tenemos unos cuantos», apunta, aunque aclara que está siendo muy difícil. «Estamos en una guerra encarnizada de búsqueda de suministros, hay pedidos de todo el mundo. Ha habido proveedores que nos han dicho que no podrían aceptar nuestro pedido porque no dan a basto».

No busca mascarillas, ni guantes –«todo eso se está ya pidiendo»–, ellos quieren ir un paso por delante. «Lo que queremos traer son EPIs (Equipos de Protección Individual), pruebas rápidas de covid-19 y también pruebas que se han usado en China para saber si los positivos se han recuperado».

Ahora buscan una entidad a través de la cual poder exportar esos productos hasta España. «Hablé con Cruz Roja hace un par de días y me han dicho que no puede, están colapsados». Del mismo modo están tratando de encontrar el apoyo de una fundación o asociación para poner en marcha un crowdfunding con el que recaudar fondos para sufragar el material sanitario. «Estamos en contacto con el Banco Santander a través del Programa Explorer a ver si somos capaces de que nos den soporte». Ese programa fue el que llevó a Neto a un viaje de emprendedores hasta Silicon Valley.

EL FÚTBOL / El fútbol, lógicamente, ha pasado a un segundo plano, aunque Neto no descuida sus entrenamientos. Además de con la plataforma cooperavirus.com emplea su tiempo trabajando en el curso de entrenador de nivel 3, estudiando para la Escuela de Idiomas y ahora también lleva la cuenta de Instagram del Cacereño. «Me los propuso Jesús (encargado de prensa del club) y, como me gustan mucho las redes sociales, he aceptado».

«Lo llevo bien, no me puedo quejar», dice sobre el confinamiento el futbolista de los mil peinados (bueno, es una exageración, son algunos menos). «Llegué al Cacereño con pelo rubio, luego me lo corté ‘a normal’, me he hecho trenzas, he tenido el pelo a lo afro y ahora me hago unas trenzas que parecen rastas», cuenta él, divertido. «No me gusta tenerlo siempre igual, soy joven y, si no lo hago ahora, cuándo lo voy a hacer». «A veces la mejor forma de sobrellevar una decepción es conseguir un logro», escribía no hace mucho Neto en sus redes sociales. Ese es su camino.