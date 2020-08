Otra víctima mortal del covid-19: una mujer de 90 años que estaba en el hospital de Zafra

Extremadura ha registrado hoy 106 casos positivos confirmados por PCR y dos brotes más: Badajoz y Talavera. La dirección general de Salud Pública ha detectado 160 casos sospechosos y se han descartado 181. Hay 40 personas ingresadas en los hospitales extremeños, 8 de ellas en UCI. Hoy hay que lamentar una fallecido en el área de salud Llerena-Zafra, lo que sitúa en 527 el número total desde el inicio de la pandemia. Se han dado 21 altas, lo que eleva a 5.022 los pacientes curados.

La persona fallecida es una mujer de 90 años que ingresó el pasado 23 de agosto en el hospital de Zafra.

Los dos brotes declarados al ministerio por parte de Salud Pública, Badajoz (5 positivos y 11 contactos estrechos) y Talavera la Real (5 positivos y 6 contactos estrechos), se unen a los 62 que había hasta la fecha. La región tiene ya 64 focos.

El Área de salud de Badajoz detecta 49 casos sospechosos y descarta 50. Notifica 23 casos positivos. 15 en Badajoz; 1 en Villanueva del Fresno; 3 en Montijo; 1 en Puebla de la Calzada; 1 San Vicente de Alcántara; 1 en Talavera la Real y 1 en Valverde de Leganés. En el área hay 7 pacientes ingresados, 2 de ellos en UCI. Acumula 34 fallecidos. Se han curado 781 pacientes.

El Área de Salud de Cáceres notifica 24 casos sospechosos y ha descartado 25. Declara 6 casos positivos. 1 en Trujillo, 1 en Valencia de Alcántara, 1 Pizarro, 1 en Casar de Cáceres, 1 en Cáceres y 1 Aliseda. El área tiene 12 pacientes ingresados, 1 en UCI. Acumula 271 fallecidos y 2.017 pacientes curados.

El área de Salud de Mérida notifica 10 casos sospechosos y ha descartado 31. Tiene 5 positivos confirmados. 2 en Mérida y 3 en Villafranca. Hay 4 pacientes hospitalizados en planta. Acumula 32 fallecidos y 442 altas.

El Área de Salud de Plasencia detecta 12 casos sospechosos y ha descartado 25. Notifica 12 casos positivos. 6 en Plasencia, 1 en Carcaboso, 1 en Jerte, 4 en Rubiaco. Tiene 5 pacientes ingresados 4 de ellos en UCI. Acumula 77 fallecidos y 628 pacientes curados.

El Área de Salud de Don Benito-Villanueva de la Serena detecta 46 casos sospechosos y ha descartado 19. Notifica 26 casos positivos. 3 en Cabeza del Buey, 5 en Quintana de la Serena, 1 en Campanario, 6 en Medellín, 2 en Villarta de los Montes, 1 en Casas de Don Pedro, 1 en Entrerríos, 6 en Villanueva de la Serena y 1 en La Haba. Tiene 11 pacientes hospitalizados, 1 de ellos en UCI. Acumula 24 fallecidos y 483 altas.

El Área de Salud de Navalmoral de la Mata ha registrado 3 casos sospechosos y descarta 4. Notifica 4 casos positivos. 1 en Peraleda de la Mata; 2 en Pueblonuevo de Miramontes y 1 en Rosalejo. Tiene 1 paciente ingresado. Acumula 60 fallecidos y 384 pacientes curados.

El Área de Salud de Coria notifica 1 caso sospechoso y no ha descartado casos sospechosos. No notifica casos positivos. No contabiliza ingresos. Han fallecido 22 personas y se han dado 212 altas.

El Área de Salud de Llerena-Zafra notifica 15 casos sospechosos y ha descartado 27. Notifica 30 casos positivos. 11 en Valencia de las Torres, 4 en Fuente del Maestre, 2 en Malcocinado, 4 en Campillo de Llerena, 1 en Monesterio, 4 en Zafra 2 en Llera y 2 en Berlanga. No tiene pacientes ingresados. Acumula 7 fallecidos y 75 pacientes curados.