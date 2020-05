Los padres podrán pedir clases presenciales para sus hijos a partir de los 6 años

Ya anunció la consejera de Educación que se permitiría la atención puntual presencial de los alumnos de todos los cursos, aunque la vuelta regular a las aulas está pensada solo para aquellos que están en los últimos cursos de Bachillerato, ESO y FP, pero se está convirtiendo en uno de los asuntos más controvertidos del regreso voluntario de los estudiantes extremeños a los centros educativos que se permite en la fase 2 de la desescalada.

El borrador de la instrucción sobre la nueva normalidad en el sistema educativo que analiza esta mañana en Mesa Sectorial de Educación contempla la posibilidad de que se impartan clases individuales o de grupos reducidos para los alumnos extremeños desde los 5 años de edad. Se harán siempre que los padres lo soliciten porque consideren importante las tareas de refuerzo y apoyo para sus hijos y también podrá realizarse a instancias del claustro del profesor.

El texto, al que ha tenido acceso este diario, señala textualmente que los centros “prepararán programas exclusivamente de refuerzo, apoyo y orientación educativa que podrán ser organizados individualmente o en grupos reducidos y destinado al alumnado que, a juicio del claustro de profesorado y/o previa petición de la familia al centro, necesite realizar este tipo de actividades, independientemente del nivel que esté cursando”. Y esta posibilidad se permite desde los 5 años según el borrador, aunque la Consejería de Educación ha aceptado durante la reunión que la instrucción final sea a partir de los 6 años, y no de los 5, para no incluir Infantil.

Reacciones tras las mesas sectoriales

Para el sindicato CSIF esta instrucción sobre la fase 2 en el sistema educativo extremeño es "contradictoria con lo anunciado por la propia administración" y "llena de incertidumbre". Critica que la posibilidad de que los alumnos vuelvan a clase a petición de los padres difunde un mensaje distorsionado a la sociedad "porque ni los profesores, ni los alumnos están de vacaciones, las clases se siguen impartiendo de forma telemática". También denuncia que toda la responsabilidad de la desescalada recaiga en los directores y resto de docentes, que "no son técnicos especialistas en prevención y deben organizar la enseñanza telemática a la vez que la presencial".

Por su parte, el sindicato ANPE ha solicitado en la mesa sectorial la retirada de esta instrucción porque considera que es "un despropósito dejar a la voluntariedad de las familias la asistencia a los centros escolares durante cuatro horas a los alumnos a partir de los seis años, desoyendo a todos los profesionales sanitarios y pediatras de medio mundo y sin tener en cuenta la experiencia fallida en Francia, donde más del 70 centros escolares han tenido que cerrar por contagio".

Este sindicato denuncia que la administración está tratando a los profesionales de la educación "como canguros gratis a disposición de las familias". Y lamenta el cambio de postura, ya que recuerda que la propia consejera de Educación anunció recientemente que los centros de infantil para los menores de 0 a 6 años no se abrirían porque no se podían garantizar las medidas de seguridad. "Este cambio de actitud y criterio constante genera incertidumbre y malestar entre el profesorado".

Desde PIDE también reclaman la retirada de esta instrucción. "En ella no se garantiza la salud de los docentes, ni del resto de la comunidad educativa. Los centros educativos de Extremadura no están preparados para una vuelta a las aulas en este curso, no hay garantías sanitarias, no hay necesidades reales para abrirse los centros al estar funcionando la educación a distancia y habilitarse procedimientos telemáticos para todas las gestiones burocráticas (incluida la escolarización). Es un riesgo innecesario y nuestros centros sólo pueden abrirse a partir de septiembre".

Desde la enseñanza concertada, a la que también se le ha presentado la instrucción de la fase 2 en una mesa esta mañana, el sindicato USO insiste en que el curso escolar debe finalizar únicamente de manera online. Aún así, si finalmente se decide la vuelta del alumnos, considera que debería hacerse a criterio del equipo docente y siempre en forma de tutorías individuales o en pequeños grupos con cita previa, pero en todo caso rechaza ampliar la vuelta también a los alumnos de 5 años, como recoge el borrador, lo cual causa "desconcierto". En una nota, señala que han exigido a la consejería que regule "de forma clara cómo queda la Educación Infantil 0-3 años, una cuestión que aún no está resuelta".

Desde el sindicato FSIE lamentan que se ofrezca a las familias esta opción "ni siquiera puntualmente". "Reiteramos que ningún profesor, ni alumno, debe volver en este fin de curso, ya que no se pueden garantizar las medidas de seguridad sanitarias".