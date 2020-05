La pandemia del coronavirus condena al turismo en España

El artículo no lo dice, pero en la mayoría de paises europeos y no europeos ya se ha implementado esta medida, con lo que los extranjeros que vinieran a España, a la vuelta a sus paises deberían pasar una cuarentena de 15 días... Aunque aquí no la pasaran no veo que la gente quiera pasarla al llegar a su casa de nuevo, el turismo este año out.