Preparan el área docente del hospital de Badajoz para pacientes con coronavirus

La Facultad de Medicina, de acuerdo con el rectorado, ha cedido al SES el área docente que tiene en el Hospital Universitario de Badajoz, en la planta sótano, para convertirla en zona de atención a pacientes con coronavirus, atendida por el personal de Urgencias del hospital, según explicó ayer el decano, Francisco Vaz.

Tras una conversación con el rector, la gerente de área comunicó con Vaz para ver la posibilidad habilitar esa zona en previsión de que fuera necesario montar camas para ampliar el hospital y hace una semana se comenzó a desmontar el aulario. Aún se trabaja en la instalación de los equipamientos necesarios para atender a los pacientes.

Jesús Salas, director asistencial del hospital, explicó que se están habilitando tres salas para recibir a los pacientes que lleguen a través «de dos circuitos diferenciados y separados para los enfermos que sufren una insuficiencia respiratoria sean o no por infección de covid-19, y aquellos que lleguen con otras muchas patologías normales».

El circuito desarrollado consiste en que «habrá alguien en la puerta del hospital que identificará a las personas que llegan y las derivará a una Urgencias -general- o a otra --área de la facultad-». De ello «se informará a la población a partir del viernes o el sábado, depende de cuando termine de montar». afirmó Salas.

OBSERVACIÓN Y DIAGNÓSTICO / Las aulas de Medicina se han vaciado y se adecuan como salas de observación y diagnóstico, «para enfermos con deficiencia respiratoria, mientras dure la pandemia; después volveremos a montar las aulas como estaban», dijo.

Habrá dos salas «de hospitalización breve»; y otra «de sillones para quienes no tengan insuficiencia respiratoria grave y necesiten menos soporte, que permanecerán en ella mientras se les diagnostica si dan positivos al COVID o no. Si tienen buena función respiratoria y no tienen problemas clínicos, se derivarán a su casa para que los atienda Atención Primaria; y a los positivos se les ingresará».

Habrá 20 camas y 20 sillones, además de una Sala de Parada, de estabilización de pacientes que haya que entubar, En la actualidad, los técnicos y operarios de mantenimiento del hospital trabajan intensamente en el montaje de «luminarias más adecuadas, instalaciones de gases medicinales, oxígeno, tomas informáticas para ver radiografías, un arco de rayos y nos servimos de los servicios del hospital para analíticas», señaló el director asistencial, acompañado por el de Gestión, Juan Bautista López. Todas las salas van equipadas de presión negativa, para que no entre aire ni salgan los virus.

El personal encargado será el de Urgencias, «que está ya realmente partido en dos, lo que pasa es que la capacidad que tenemos en el circuito que está diseñado ahora es escasa, y vamos a ampliar la capacidad asistencial del hospital», dijo. Y añadió que «el servicio de Urgencias «se reforzará con los facultativos del hospital que sean necesarios. Tenemos ofrecimientos de todos los servicios de bajar a ver enfermos a Urgencias si es necesario».

Además, este mismo dispositivo se está montando también en el Perpetuo Socorro, en la zona de Cirugía Mayor Ambulatoria, con 10 camas, 5 sillones y dos salas de enfermos críticos para mientras se estabilizan y se trasladan a este hospital».

NUEVA ZONA DE TRIAJE / Por otro lado, se va a montar un dispositivo para que pacientes llamados por Salud Pública que necesiten una prueba de coronavirus, puedan pasar por «la zona del túnel», en el exterior del hospital, y se les pueda tomar las muestras directamente por personal facultativo y de enfermería sin que tengan que bajar del coche, ni entrar en el circuito hospitalario.

Explicó Salas que «personas que puedan estar contagiadas y que Salud Pública estime que se deba hacer un control, será más fácil que vengan aquí, pasen el control y se vayan a sus casas, que desplazar todo un equipo, que se seguirá desplazando en los casos que sean necesarios». Se espera que comience a funcionar entre hoy y mañana.

Salas agradeció al rector y al decano que hayan permitido usar estas instalaciones y al personal de mantenimiento del hospital «su labor indispensable».