La región se encuentra en riesgo moderado de expansión del virus

Extremadura se encuentra en una una situación de peligro moderado por el coronavirus. Así lo certifica el último documento que semanalmente manda a la Comisión Europea (CE) el grupo de investigación de Biología Computacional y Sistemas Complejos de la Universitat Politècnica de Cataluña (UPC) sobre la situación de la pandemia. El riesgo de rebrote de la comunidad se sitúa en los 159 puntos, 189 menos que la media española (348) y casi cuatro veces menos que la Comunidad de Madrid (591), en peligro extremo de expansión del virus. En la comparativa nacional, Extremadura es la quinta región con menos riesgo.

Hay que tener en cuenta que cualquier territorio que supere el listón de los 100 puntos se considera que está en situación de riesgo alto, en la zona roja de peligro (solo Asturias estaría por debajo con 61 puntos). Y el riesgo ya es muy alto a partir de 200.

El riesgo de rebrote o más propiamente riesgo epidemiológico es un nuevo índice ideado por el citado grupo de investigación de la UPC que ya ha sido adoptado desde este verano por Cataluña como una buena herramienta para sintetizar la evolución de la pandemia en una sola cifra. Aunque, de momento, ninguna otra comunidad lo ha incorporado para realizar sus valoraciones.



SÍNTESIS DE DATOS / «El concepto es muy simple. Se trata de combinar en una sola las dos principales variables que tradicionalmente se usan para tomar la temperatura a la epidemia: la velocidad de reproducción R(t), es decir, a cuantas personas está infectando un contagiado, y los casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días», explica Daniel López Codina, uno de los investigadores firmantes del documento.

Que un territorio supere el índice 1 de reproducción siempre es negativo. Indica que la epidemia va en aumento, pero si tiene pocos casos no será difícil de controlar. Y viceversa, si tiene muchos casos pero una velocidad muy inferior a 1 significa que la epidemia va a la baja. El índice de riesgo combina las dos cifras para dar una imagen más sintética de la situación. La Comunidad de Madrid registra una incidencia altísima, de más de 600 casos por 100.000 habitantes, según los datos del Ministerio de Sanidad y la velocidad de reproducción es de 1,12.

«La situación de Madrid es extraordinariamente preocupante. En una gran ciudad es muy difícil reconducir una situación cuando la epidemia está tan extendida. Si no se detiene pronto, nos arriesgamos a volver a tener elevadas cifras de mortalidad», advierte López Codina.



ESPAÑA, A LA CABEZA / Los documentos enviados a Bruselas también revelan que no hay ningún otro país del mundo para los que la UPC ha calculado el riesgo que supere el de España. Solo se le acercan México (341) y Perú (354). Estados Unidos, con 150 puntos, queda lejos. Aunque aquí hay que ser prudentes porque los sistemas de registro de casos no es tan homogéneo como pueda serlo entre los países europeos. En Europa, solo la República Checa y Francia tienen un riesgo alto.

En España, las cifras pueden diferir algo de las consideradas oficiales porque los investigadores no tienen en cuenta los casos de los últimos tres días.

Aunque este índice se está aplicando ya en algunos países latinoamericanos, como Argentina o Brasil, ninguna otra autonomía o el Gobierno español lo han incorporado por ahora, pero la UPC sí lo ha plasmado en su mapa. La región de la capital de España quintuplica, por ejemplo el nivel de riesgo de la Comunidad Valenciana, que es la segunda con menos riesgo, con 114 puntos.