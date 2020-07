Salaya: «Ser conscientes del peligro es honrar la memoria de quienes se fueron»

He solicitado al Periódico la eliminación sin exito de un comentario de ayer en el que definí a alguien como "tonto de los cojones". Le pido nuevamente al periódico que elimine ese comentario y al aludido, que no recuerdo a quien fue, que me disculpe. No volverá a ocurrir, porque me ausento de este foro durante una buena temporada. Buen verano a todos.