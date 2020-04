Sánchez pedirá al Congreso una nueva prórroga del estado de alarma hasta el 9 de mayo

El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pedirá este miércoles en el Congreso de los Diputados una nueva prórroga del estado de alarma hasta el 9 de mayo, lo que obligará a mantener todo este tiempo el confinamiento de los españoles. Así lo ha anunciado esta tarde en rueda de prensa, añadiendo que mañana domingo lo comunicará por videoconferencia a la totalidad de los presidentes autonómicos.

El jefe del Ejecutivo ha señalado que se ha avanzado mucho en la lucha contra la pandemia, pero el comité científico que asesora al Gobierno apuesta por una nueva prórroga que impide las masificaciones de personas. Según Pedro Sánchez, será a partir del 10 de mayo cuando empiece "la desescalada" y, poco a poco, la gente pueda volver a la normalidad. El presidente ha aclarado que este confinamiento, que ha sido global, no tiene por qué ser igual para la desescalada. En su opinión, la misma será asesorada por los expertos y no será global sino por territorios, si bien no tiene por qué ser de una comunidad autónoma u otra sino de un territorio concreto que puede ser una provincia o una ciudad. El presidente ha utilizado el término desescalada "asimétrica".

El Gobierno considera que el confinamiento de los menores se puede aliviar a partir del 27 de abril. Con todo, Sánchez ha explicado que siempre seguirán las indicaciones de epidemiólogos y otros expertos. La referencia será la Ley de Salud Pública, la cual fija los 12 años como edad de los menores, aunque todo dependerá de lo que determine el comité científico.