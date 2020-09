Todas las mascarillas que Consumo ha retirado del mercado

Llevar mascarilla se ha convertido en una constante en nuestras vidas desde que el Gobierno obligó a portarla como medida de protección ante la pandemia de coronavirus. En Catalunya es obligatoria desde el pasado 8 de julio.

Consumo ha publicado un aviso con los tipos de mascarillas que no protegen al ciudadano y estaban hasta este momento en el mercado -son un total de ocho mascarillas-. Es muy importante saber qué tipo de mascarilla quieres comprar y si está homologada, es decir, que cumpla los requisitos mínimos que exigen las autoridades sanitarias para un uso correcto y seguro, informa el diario Levante EMV, del grupo Prensa Ibérica.

Mascarillas retiradas

A continuación te indicamos cuáles son las mascarillas que no te protegen y ya no están a la venta para evitar un posible contagio de covid-19.

1. Mascarilla higiénica PREMIUM DISPOSABLE FACE MASK sin marca del modelo JL-1-ce masks inside: Su material filtrante tiene una penetración superior a la permitida para tratarse de una mascarilla FPP2.

2. Mascarilla de protección FEK FUERKANG tipo K95/FPP2: Su material filtrante tiene una penetración superior a la permitida y con su uso hay peligro de contaminación.

3. Mascarilla de protección BUTTERFLY TYPE de MOLOVEN, modelo MY00 tipo KN95: También por un fallo en el filtrado.

4. Mascarilla de protección LAXIANG ref ES 906: Su material filtrante tenía una penetración superior a la permitida. Avisó el Gobierno vasco el 27 de mayo de este año.

5. Mascarillas PURVIGOR KN95/FPP2 del lote 20200316: El material filtrante no es el correcto para esta clase mascarillas. La Junta de Andalucía dio el aviso el 7 de mayo.

6. Mascarilla ELITE tipo FFP3/NK95 modelo ELITE RESPIRATOR EB09.049: una mascarilla que pertenece a la categoría EPI, pero que incumple con la normativa de filtrado

7. Mascarilla de protección FFP2 envase verde la marca Garry Galaxy con referencia 20200324 201201: el Ministerio lanzó la notificación sobre esta mascarilla a principios de mayo por problemas de filtrado. La mascarilla había sido enviada a hospitales catalanes.

8. Mascarilla higiénica infantil Kids Mask de YCK, paquete de 50 unidades: Consumo ha procedido a retirar esta mascarilla infantil del mercado tras el aviso dado por la Junta de Extremadura en agosto. En el envase aparece la palabra antivirus, pero no hay ningún documento que lo justifique.

Otras mascarillas que incumplen la normativa

Consumo recibió varios avisos de mascarillas que no eran aptas para su venta y que por sus características, no se adaptaban a lo que exigía la normativa vigente, por lo que no eran mascarillas que proporcionaran al usuario una correcta protección contra la covid-19.

A las ocho mascarillas retiradas por Consumo anteriormente citadas habría que añadir otras dos:

Mascarilla de protección INUAN KN95 con referencia 200301

Mascarilla higiénica DISPOSABLE PROTECTIVE MASK de TONQCHEN WENXIN LABOR PROTECTION