Vergeles: "Estamos preparados para el futuro, los brotes y los rebrotes"

Comenté como réplica ya que te dirigiste a, mi en concreto. Como. Si no me importara lo sucedido. Paso de política pero sé que es el comunismo. Tener a podemos ahí es miseria y odio. Sé que es el comunismo. Años en un país comunista. Miseria y represión. Hambre. Derechos humanos inexistentes. Muertos. Ese es el modelo de Podemos. Y x eso pienso así. No soy facha. Pero no quiero comunismo populista. Y aquí nadie es comunista. Sois capitalistas que os apoyáis en el odio a, la derecha y con eso vale todo. Hasta pactar con golpistas y asesinos. Me comprendes ahora?