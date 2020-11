Vergeles: "Lamentable que se filtre un borrador del plan de Navidad, la sociedad necesita certidumbres"

"Lamentable que se filtre un borrador -muy borrador- del plan de Navidad y que eso se le traslade a la sociedad, cuando seguro cambiará hasta que se apruebe. La sociedad necesita certidumbres, no filtraciones", ha expresado en su perfil de redes sociales. "Extremadura está trabajando para aportar elementos de seguridad a ese plan y lo hará público cuanto antes para que la sociedad extremeña pueda planificar su Navidad. De momento a trabajar y a trasladar certidumbres", ha añadido.

Las declaraciones son del consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, para criticar que se haya hecho público un documento que aún no está cerrado y que "aún no se ha debatido en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS)", tal y como expresan desde su consejería. "Tampoco figura en el orden del día del consejo de esta tarde", agregan. E insisten: "Por tanto, es un texto de trabajo no definitivo, cuya filtración solo va a crear incertidumbre al saberse que las medidas no son concluyentes".

No obstante, en principio el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sí analizará esta tarde la estrategia de vacunación contra el covid-19 así como el plan del Gobierno de cara a las navidades, según fuentes del Ejecutivo.

Las medidas anunciadas ayer por Sanidad básicamente establecen que las reuniones familiares para estas próximas fiestas no podrán ser de más de seis personas y que el toque de queda para Nochebuena y Nochevieja será hasta la 1.00.