Villanueva del Fresno pide que se confine a la población por el brote en Portugal

"Los gobiernos de España y Portugal se han olvidado de las comarcas naturales", se lamenta Ramón Díaz Farias, el alcalde de la localidad pacense de Villanueva del Fresno, justo en la frontera con el país vecino. Su municipio está a apenas 35 kilómetros de la localidad lusa de Reguengos de Monsaraz, en la que un brote de coronavirus se ha cobrado 16 víctimas mortales y ha contagiado a 169 personas, de las que 133 siguen siendo casos activos. "Hemos pedido protocolos sanitarios transfronterizos, pero sabemos que pueden tardar en llegar, por eso creemos que debemos aplicar medidas para protegernos del virus, que es nuestro enemigo. Esto no va contra Portugal, sino contra un virus que no entiende de fronteras y que nos puede dañar a nosotros y a ellos", expresa Díaz Farias. Por ello, solicita que se confine a su pueblo para impedir que se expanda el covid-19. "Cuando saltó la noticia de que pedíamos que se cerrara la frontera con Portugal la gasolinera del municipio se llenó de coches portugueses. Es que aquí el combustible es más barato, pasa lo mismo con la bombona, que allí vale 10 euros más", pone como ejemplo.

La competencia para decretar el aislamiento social de este municipio de la Raya la tiene la Junta de Extremadura. De momento, este fin de semana se van a llevar a cabo controles muy estrictos. No obstante, el alcalde villanovense plantea: "Es que si nos confinan a nosotros, se puede avanzar unos kilómetros más y se llega a Alconchel, y el problema sigue existiendo. No podemos entender que Reguengos de Monsaraz (unos 11.000 habitantes) con 133 casos activos no esté aislada al igual que ha ocurrido en Lugo, por ejemplo, con cifras similares. El problema es que son países y medidas diferentes. Por eso insistimos en crear protocolos transfronterizos de Salud Pública".

Ayer, tanto Díaz Farias como el alcalde de Valencia de Mombuey, Manuel Naharro Gata, presentaron un escrito en la delegación del Gobierno para pedir el cierre de su frontera con Portugal y que se pongan en marcha esas medidas de seguridad que tengan en cuenta la comarcas naturales de la Raya, que comparten vida y servicios.