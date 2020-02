Algún día nevará aquí

Benidorm. Exterior. Noche. Una pareja de mediana edad camina por una pasarela situada junto a la playa de Benidorm, bajo el paseo marítimo. Hablan de sus cosas hasta que aparece un atracador que exige de malas maneras y con una navaja en la mano la cartera del caballero y el bolso de la señora. El intruso intenta arrancarle el bolso de los brazos a la mujer y el acompañante de ésta lo derriba de un puñetazo. Al ver que ha pinchado en hueso, el delincuente se incorpora y sale pitando. Su agresor repara en que le duele el puño con el que ha atizado al chorizo chapucero. Corten. La secuencia se repetirá unas cuantas veces más hasta que la directora de 'Nieva en Benidorm', Isabel Coixet, la dé por buena, momento en que terminará la jornada laboral de todo el equipo.

La dama en apuros es Sarita Choudhury, actriz angloíindia, aunque residente en Nueva York, a la que los fans de Coixet recordarán por su aparición en 'Aprendiendo a conducir' y los de la serie de televisión 'Homeland' por su papel de esposa del jefazo de la CIA al que interpretaba Mandy Patinkin. El hombre que la acaba de rescatar es Timothy Spall, estupendo secundario británico con algunos papeles protagonistas de mucho lucimiento: 'Mr. Turner' (2015), 'biopic' del gran paisajista británico, o 'Pierrepoint' (2005), sobre el último verdugo en la historia de Inglaterra, Albert Pierrepoint, quien, según las versiones, ajustició a lo largo de su carrera a entre 400 y 600 personas; a los niños les sonará de las películas de Harry Potter, pero el hombre es difícil de reconocer desde que ha perdido 40 kilos, ha dejado de beber (parece que era una genuina esponja) y ha adquirido cierto aspecto de galán maduro, que es el que luce en la película de Isabel.

"El guion lo escribí hace un montón de años", comenta la cineasta. "Formaba parte de un proyecto europeo de seis películas dirigidas por mujeres, proyecto que no llegó a buen puerto, por lo que el guion acabó metido en un cajón a la espera de un momento más propicio. Ese momento me llegó hace cosa de un año, cuando me llamaron de El Deseo, la productora de Almodóvar, para preguntarme si tenía algo por ahí que me apeteciese rodar. Les envié el guion y les gustó, la cosa tiró adelante y aquí estamos, en el paraíso de los jubilados".

Título más poético

'Nieva en Benidorm' tenía al principio un título más poético, pero menos contundente, 'Algún día nevará aquí'. Mezcla de 'thriller 'y romance otoñal, narra las desventuras de un inglés recién despedido de su trabajo (Spall) que se planta en Benidorm para interesarse por la extraña desaparición de su hermano, que llevaba años retirado junto al mar. Durante sus pesquisas, el hombre conocerá a una 'stripper' madurita, pero muy atractiva (Choudhury), con la que vivirá una peculiar historia de amor.

A la melancolía y el sentimiento habituales en las películas de Coixet se suma aquí una trama policial, hasta ahora ausente de su filmografía, en la que participan los actores españoles Pedro Casablanc Isabel asegura que está inmenso y que habla un inglés excelente, Carmen Machi cómica extraordinaria y, como Sarita, buena amiga de la directora o Ana Torrent una actriz estupenda,aunque haya gente que solo la recuerdecomo la niña triste de 'El espíritu de la colmena'.

"No sé si estoy haciendo una buena película", dice Coixet, "pero te aseguro que me está saliendo la cosa más rara de toda mi carrera. Yo creo que es culpa del entorno involuntariamente tragicómico que ofrece Benidorm: ese batallón de jubilados, esos británicos chupando cervezas desde las once de la mañana, los imitadores de Elvis he conocido a uno encantador que conducía un taxi en Manchester y que aquí es el Rey, nunca mejor dicho, esos locales churrosos Y Carmen Snake, claro, acróbata vaginal que sale en la película y que es una gran chica. No te pierdas su espectáculo!".

El rodaje concluye el primer día de marzo.