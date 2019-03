El cine experimental llega a Extremadura

El cine experimental está alejado de los estereotipos encorsetados, huye de los límites del lenguaje audiovisual tradicional y se abre a nuevas formas narrativas. El color en el séptimo arte es una poderosa herramienta narradora de historias por sí sola, su uso en los trabajos de Cristina Díez-Madroñero Manzano, de 24 años y natural de la localidad pacense de Garbayuela, tiene un papel protagonista.

A los 17 años se marchó de Extremadura para estudiar Bellas Artes, después hizo un máster en Dirección de Fotografía y otro en Dirección Cinematográfica. Ahora reside en Barcelona, donde desarrolla sus dos facetas profesionales en paralelo, la dirección artística y la dirección y producción de cine, al frente de su propia empresa productora.

«El color lo es todo para mí, es el punto de encuentro con todo eso, con mi persona». El arte convive de manera intrínseca con Diez-Madroñero: «He escrito desde que era muy pequeña. A los 9 años ya escribía poesía». De hecho, asegura que se fue acercando al cine porque es donde realmente puede unir la pintura, la poesía y la fotografía.

Se define como una persona sinestésica, «para mí los sonidos tienen colores. Me gusta explicar el color desde lo perceptivo, desde los sentidos». Para la cineasta, lo importante no es la palabra sino el sonido de la palabra: «Una palabra también cambia de contexto igual que el color, dependiendo qué otro color lo rodee. Porque la palabra en sí, el objeto en sí, no tienen un sentido, un significado. Rodeándose de otros colores diferentes va creciendo y va cambiando de tono, y va ofreciendo muchas sensaciones que al final es la expresión que se comunica, que es lo que nos llega de unos a otros».

A finales del mes de junio, comenzará con el rodaje del cortometraje de ficción en Garbayuela Suspensión cromática. Un trabajo que habla sobre la fragilidad del recuerdo a través de la historia de María, quien revive un perturbador evento de su niñez.

La repercusión que espera con este proyecto es volver a trabajar con el equipo con el que realizó los dos cortos anteriores; y empezar su carrera como cineasta de manera profesional.