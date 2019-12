Las curiosidades de 'Cats', la adaptación al cine del musical de Lloyd Weber

Esta semana se ha estrenado Cats, dirigida por Tom Hooper, el realizador de El discurso del rey y Los miserables. Es una adaptación del famoso musical de Andrew Lloyd Weber, a su vez inspirado en los poemas de T. S. Eliot protagonizado por la desconocida Francesca Hayward y con apariciones de la veterana Judi Dench, Idris Elba, James Corden, Ian McKellen, Jason de Rulo, Taylor Swift y Jennifer Hudson. La trama se centra en una gatita que es abandonada en el centro de Londres y allí entra a formar parte de un grupo de felinos callejeros. Irá conociendo a sus compañeros, un grupo muy pintoresco, uno de los cuales será escogido para renacer.

En el repertorio musical de la película destaca el clásico Memory, que han popularizado decenas de artistas como Barbra Streisand y que aquí canta Jennifer Hudson (Dreamgirls). En el filme se ha utilizado mucha tecnología para convertir a los actores en gatos y también se han utilizado los efectos para crear unos escenarios aumentados para que los intérpretes finjan ser tan pequeños como los felinos, pero las proporciones no siempre se respetan.

En esta versión, la 'dreamgirl' Jennifer Hudson interpreta 'Memory'. / UNIVERSAL

Incluye homenajes a los clásicos, sobre todo unas cucarachas que bailan claqué y escenifican una coreografía caleidoscópica al estilo de Busby Berkeley. Destaca el escenario de los alrededores de Picadilly Circus, donde en el teatro se representa La ratonera; en el cine, El gato y el canario y hay un Catsino. Conozcamos ahora algunas de las anécdotas del filme.

-Una protagonista desconocida. La joven Francesca Hayward fue escogida para interpretar a la protagonista, Victoria, a pesar de no tener mucha experiencia en la pantalla. Los responsables del casting debían seleccionar a una actriz que también supiera cantar y bailar a un alto nivel. Hayward procede del mundo de la danza y fue la bailarina principal del Royal Ballet. Para su prueba hizo un solo de Giselle y fascinó al equipo.

La protagonista, Francesca Hayward es una prestigiosa bailarina. / UNIVERSAL

-De hombre a mujer. A diferencia del musical original, el personaje del viejo Deuteronomio ha cambiado de sexo y, en el filme, es una mujer, Judi Dench.

-La segunda oportunidad. Judi Dench había sido escogida para un doble papel en el musical de 1981 en Londres. Sin embargo sufrió un accidente, se rompió el tendón de Aquiles y debió ser reemplazada en el último minuto por Elaine Page que fue quien acabó llevándose los elogios. Ahora la actriz ha podido tomarse su revancha.

-Dos leyendas juntas. Dench y Ian McKellen (Gandalf en El señor de los anillos) han compartido el escenario en múltiples ocasiones pero no habían coincidido en el cine hasta que los reunió Kenneth Branagh en el 2018 en El último acto. Tantos años que tardaron en compartir pantalla y, poco después, volvían a encontrarse en Cats.

-Los gatos de Spielberg. Steven Spielberg fue uno de los primeros en interesarse por llevarlo al cine, pero su proyecto era muy diferente, ya que pretendía que fuera un filme de dibujos animados.

-Los gatos, mejor lejos. Rebel Wilson, la divertida cómica de La boda de mi mejor amiga y Dando la nota, interpreta a la felina gumbie rellenita Jennyanydots pero en realidad, la actriz es alérgica a los gatos.

-Su primer musical. Wilson reconoce que la primera vez que estuvo en Londres, con 21 años fue a ver dos musicales de Lloyd Weber: Starlight Express y Cats. También el director explica que lo vio cuando solo tenía 10 años y cambió su vida.

La cantante Taylor Swift es una de las estrellas del filme. / UNIVERSAL

-Cantando en directo. Como ya hizo en Los miserables, Tom Hopper grabó en directo a los actores interpretando las canciones en el plató sin playback. En ambas, el director se preocupó más por que los actores interpretaran dramáticamente que en el aspecto musical, por lo que algunos temas parecen más recitados que cantados.

-Cantantes frente a la cámara. Hopper tenía claro que las canciones tenían que tener a nombres importantes detrás, de ahí que formen parte del elenco dos famosos cantantes con escasa experiencia cinematográfica como Taylor Swift y Jason de Rulo.

El presentador James Corden (centro) ya ha rodado tres musicales. / UNIVERSAL

-Un presentador en musicales. El televisivo James Corden es un famoso presentador televisivo en la línea dhttps://estaticos.elperiodico.com/resources/jpg/8/0/1576869463708.jpge Andreu Buenafuente. Aunque su carrera como actor de cine tiene pocos títulos, curiosamente, ya es el tercer musical en el que aparece tras Begin again e Into the Woods.

-Las coreografías. Hopper quería que el filme recogiera distintos estilos de baile y, así, hay incorpora números que van del ballet clásico a la danza contemporánea, del hip-hop al jazz y del baile urbano al claqué.

-Carrera de premios. Como ya viene siendo costumbre en los musicales que llegan al cine, Andrew Lloyd Weber ha compuesto nuevos temas con la intención de poder optar a los premios (las ya conocidas no son originales y no pueden ser galardonadas). De momento, Beautiful ghosts ha conseguido su primer objetivo siendo nominada al Globo de Oro.

-Un Globo deshinchado. La mala noticia es que no ha conseguido figurar en una categoría en la que estaba casi asegurada su nominación, la mejor comedia o musical. No parece que los Oscar le vayan a ir mucho mejor.