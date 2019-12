Dolor y gloria irrumpe en los Globos de Oro

En un año en que con sus nominaciones han ratificado que Netflix ha llegado para romper muchos paradigmas de Hollywood, los Globos de Oro han invitado a su fiesta a Dolor y gloria, el último trabajo de Pedro Almodóvar, y a su protagonista, Antonio Banderas, así como a la hispanocubana Ana de Armas, candidata como actriz de comedia por Puñales por la espalda. Ninguno de ellos es favorito, pero están, y sigue creciendo el romance de Hollywood con el último, personal y aplaudido trabajo del manchego y el malagueño.

No está de más recordar que los Globos son un fenómeno de tintes algo estrambóticos: otorgados por menos de un centenar de periodistas que componen la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA por sus siglas en inglés), su historia está salpicada de decisiones entre lo risible y lo increíble (o no dada la capacidad de los estudios para influir). Desde hace tiempo y cada vez más, no obstante, los galardones han conseguido establecerse como cita obligada en la temporada de premios de cine, dotarse de un aura de respetabilidad y, fundamental en la industria, convertirse en una de las más poderosas herramientas de promoción de cara a los Oscar, cuyas nominaciones decididas por unos 7.000 académicos no se anuncian hasta el 13 de enero, ocho días después de la entrega de los Globos.

competición feroz / Solo por lo último, Almodóvar y Banderas ya han ganado mucho, pero para llevarse Globos la competición será feroz. En categoría de película de habla no inglesa, Dolor y gloria compite con Parásitos, The farewell, Los miserables y Retrato de una mujer en llamas. Son títulos que, como el de Almodóvar, en los Globos no tienen opción de luchar por estatuilla a mejor película por no estar rodados principalmente en inglés, pero el coreano Bong Joon-ho sí ha logrado algo con su magistral Parásitos que Almodóvar no: nominaciones a mejor dirección y mejor guion.

Banderas tampoco lo tiene fácil. Sigue acumulando reconocimientos globalmente, incluyendo este mismo fin de semana en EEUU el premio del círculo de críticos de Los Ángeles, y su trabajo parece tener más opciones de premio que el de Jonathan Pryce en Los dos Papas o el de Christian Bale en Ford v Ferrari. Para coronarse el 5 de enero en la fiesta en el Beverly Hilton, no obstante, el flamante mejor actor europeo debería ganar a otras dos interpretaciones no menos aplaudidas y no menos magistrales: la de Joaquín Phoenix en Joker y la de Adam Driver en Historia de un matrimonio.

EL PODERÍO DE NETFLIX / Es precisamente el drama de Noah Baumbach la que, con seis nominaciones, incluyendo película y guion, es máximo aspirante en esta edición de los Globos. Le sigue con cinco El irlandés, por la que Martin Scorsese sí que aspira al premio a mejor director (y por la que han logrado nominaciones en categorías de reparto Joe Pesci y Al Pacino pero no Robert de Niro como protagonista). Y son solo solo dos de los títulos con que Netflix demuestra su indiscutible poderío.

Las 17 nominaciones de la plataforma de streaming en las 11 categorías de cine están muy por delante de las del siguiente estudio en la lista, el tradicional Sony (y su rama de arte Sony Pictures Classics), que suma 10 gracias a Almodóvar o a Érase una vez en... Hollywood de Quentin Tarantino, que aspira a cinco premios: comedia, director, guion y por las actuaciones de Brad Pitt y Leonardo DiCaprio. Y la primera vez que Netflix entra en categoría de mejor película en los Globos lo hace no con un título sino con cuatro: Historia de un matrimonio, El irlandés, Los dos Papas y Yo soy Dolemite, una de las cinco aspirantes en categoría de comedia.

Las primeras críticas a las nominaciones han puesto el foco a la ausencia de directoras entre las nominadas en una categoría en la que junto a Scorsese, Bong Joon-ho y Tarantino han entrado Todd Philips por Joker y Sam Mendes por 1917 (aspirante también a mejor drama). Y trabajos como Mujercitas, de Greta Gerwig; The farewell, de Lulu Wang; Harriet, de Kasi Lemmons; Súper empollonas, de Olivia Wilde; o Late night, de Nisha Ganatra, han llevado a las nominaciones a sus protagonistas.

En la competición en categoría de protagonista de comedia, Ana de Armas se enfrentará a Cate Blanchett, Emma Thompson y Beanie Feldstein.