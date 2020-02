«En el baile hoy en día parece que se está compitiendo»

Hay quien pierde el tiempo, quien lo detiene, quien lo malgasta. Hay quien lo retiene, lo estira, lo estruja, lo para…, y hay quien lo convierte en espectáculo y lo lleva como estreno absoluto al Festival de Jerez 2020. La bailoora Luisa Palicio, (Estepona, Málaga 1984)) ha nacido entre relojes «Cuando era niña, pensaba que mi padre, relojero de profesión, tenía el poder de acelerar o detener el tiempo» y ella, ha decidido hacer realidad ese anhelo de niña con su nueva obra Tempus, una producción de la Fundación Cristina Heeren que bajo la dirección artística del galardonado con un Premio Max, Alejandro Cruz, la guitarra de Jesús Rodríguez , los cantaores Ana Gómez y Javier Rivera, el percusionista David Chupete y, con una colaboración especial, el bailaor Alejandro Rodríguez quiere mostrar «a una Luisa Palicio diferente». Una Luisa que se formó en la escuela sevillana del baile de Milagros Menjíbar y que en 2006 se alzó con el Giraldillo Revelación de la Bienal de Sevilla 2006. Unas alegrías al revés, tanguillos, serranas y tarantos son algunos de los estilos que baila la artista en su nuevo montaje. Un nuevo Tempus para una bailaora que aún tiene muchos relojes de escenarios que marcar, con su juventud y su madurez artística. Pasen y lean.

--¿Qué es ‘Tempus’?

--Tempus es un espectáculo basado en el tiempo, pero en un tiempo emocional y no matemático. Se centra en las distintas emociones y sensaciones que nos produce el paso del mismo en sus diferentes facetas.

--¿En qué se diferencia de sus anteriores obras, ‘Sevilla’ y ‘Biznaga’?

--Esta es, quizás, mi obra más personal. Creo que en ella consigo un baile más libre, porque me he dejado llevar por todo lo que me apetece y necesito mostrar en el escenario y quería sacar a la luz a una Luisa diferente y más versátil.

--¿Qué la producción venga de la mano de la Fundación Cristina Heeren, le hace sentirse más segura como artista?

--Pues no creas, siempre es una responsabilidad que apuesten por ti. Para mí la fundación es como una familia, mi casa, el lugar en el que he crecido y me he formado como artista y, para mí, eso es un valor añadido, para agradecer que me estén arropando en este sentido. Saber que cuento con ellos es todo un privilegio y espero estar a la altura.

--Hace cinco ediciones se alzó con el premio Revelación, ¿qué ha aprendido como artista, más allá del propio baile?

--He aprendido que se necesita estar en constante evolución, que esto es una carrera que nunca termina, y que soy una afortunada por poder dedicarme a algo que amo con toda mi alma. Ahora intento saborear cada oportunidad, cada ensayo, cada escenario… y creo que eso debe ser lo más importante en esta profesión.

--¿Cómo marca la actualidad el reloj del baile flamenco actual?, ¿demasiado rápido, lento?

--Pues, al final, todo eso es una cuestión de gusto personal. Personalmente creo que ese reloj del baile actualmente va demasiado rápido. Que se está perdiendo precisamente eso que comentaba antes: el saborear el baile, el disfrutar de cada paso que se esté haciendo. En el baile hoy en día parece que se está compitiendo. Parece que queremos llegar al «yo lo hago más difícil» y eso hace que esto parezca una competición. El baile flamenco creo que debería apostar por todo lo contrario…

--¿En qué momento de su vida hubiera detenido el tiempo, para disfrutarlo un poco más?

--Pues quizás en la infancia, cuando la mesa de casa estaba llena de todas las personas a las que he amado y que por ley de vida ya dejan de estar aquí.

--En el baile, en la creación y recreación artística, ¿el tiempo va a favor o en contra?

--Creo que a favor. Pero también es cierto que cada uno de nosotros usamos nuestro tiempo de una manera determinada. Hay veces que estamos a tope y parece que se nos escapa de las manos, nos falta día para todo lo que queremos llevar a cabo y, otras en cambio, se hacen cuesta arriba las horas y nos da la sensación de que estamos en un bucle que parece que no va a terminar. Precisamente por esto creo que el tiempo es algo totalmente emocional, su medida es muy particular.

--Ha asegurado que hay «nuevos caminos para mi baile», ¿por donde transitan?

--Pues no pierdo mi esencia, mi perfil de la escuela sevillana, porque es realmente lo que me apasiona y mi verdad en el baile, pero intento mostrar un camino un poco más contemporáneo, apostando también por la fuerza expresiva y la interpretación escénica. Intento que cada escena sea diferente a la anterior en cuanto a la coreografía y a la ejecución de la misma.

--La dirección escénica y musical vuelve de la mano de Alejandro Cruz Benavides, laureado con un Premio Max…,¿por qué él?

--Porque tuve la suerte de trabajar con él en Sevilla y tuvimos una complicidad escénica brutal. Alejandro Cruz siempre me ha parecido un profesional del arte, con unas ideas y una visión maravillosa, y yo sentía que él podía aportarme todo eso que yo estaba buscando. Y así ha sido. Me siento muy afortunada de poder contar con él para dirigir esta idea tan especial para mí.

--Tras este Festival de Jerez, ¿ponemos el reloj a cero? y ¿a donde nos encaminamos?

--Se podría decir que sí, que pongo el reloj a cero. Me gustaría crear un antes y un después en mi carrera con Tempus y encaminarme a disfrutar cada representación como si fuese la última. El equipo que me acompaña es maravilloso y es un regalo subirme con ellos al escenario. Solo quiero seguir creciendo y aprendiendo cada día más…, quiero que no termine mi tiempo.

--¿Qué recorrido tendrá ‘Tempus’? ¿Cuáles serán las próximas citas, festivales…? Todo lo que el ‘tiempo dirá’ de este espectáculo.

--Espero que Tempus tenga un recorrido bastante largo. La idea es poder moverlo tanto a nivel nacional como internacional después de su estreno en el Festival de Jerez. Creo que es un espectáculo que puede tener cabida en festivales, muestras y eventos, tanto de gran como de pequeño formato y espero que podamos entrar en todas las programaciones especializadas, tanto de flamenco como de danza.