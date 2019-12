La lista completa de los 100 libros que marcaron a David Bowie

'El club de lectura de David Bowie' glosa la heterogénea lista de 100 libros y revistas que, según el propio artista británico, marcaron su vida y su carrera. El volumen, asimismo, establece conexiones entre estas lecturas y la obra de Bowie. Reproducimos a continuación la lista. Los títulos que no tienen traducción en España se mantienen en el idioma original en que fueron publicados. Entra paréntesis figura el año de la primera edición.

Anthony Burgess, 'La naranja mecánica' (1962)

Albert Camus, 'El extranjero' (1942)

Nik Cohn, 'Awopbopaloobop Alopbamboom: Una historia de la música pop' (1969)

Dante Alighieri, 'Infierno' (Circa 1320)

Junot Diaz, 'La maravillosa vida breve de Óscar Wao' (2007)

Yukio Mishima, 'El marino que perdió la gracia del mar' (1963)

Frank O’Hara, 'Selected Poems' (2009)

Christopher Hitchens, 'Juicio a Kissinger' (2001)

Vladimir Nabokov, 'Lolita' (1955)

Martin Amis, 'Dinero' (1984)

Colin Wilson, 'El desplazado' (1956)

Gustave Flaubert, 'Madame Bovary' (1856)

Homero, 'La Ilíada' (siglo VIII a. C.)

James Hall, 'Diccionario de temas y símbolos artísticos' (1974)

Saul Bellow, 'Herzog' (1964)

T. S. Eliot, 'La tierra baldía' (1922)

John Kennedy Toole, 'La conjura de los necios' (1980)

Greil Marcus, 'Mystery Train' (1975)

'The Beano' (1938–actualidad)

Fran Lebowitz, 'Vida metropolitana' (1978)

Richard Cork, 'David Bomberg' (1988)

Alfred Döblin, 'Berlin Alexanderplatz' (1929)

George Steiner, 'En el castillo de Barba Azul: aproximación a un nuevo concepto de cultura' (1971)

D. H. Lawrence, 'El amante de Lady Chatterley' (1930)

Petr Sadecky, 'Octobriana and the Russian Underground' (1971)

Conde de Lautréamont, 'Los cantos de Maldoror' (1868)

John Cage, 'Silencio' (1961)

George Orwell, '1984' (1949)

Peter Ackroyd, 'La sombra de Hawksmoor' (1985)

James Baldwin, 'La próxima vez el fuego' (1963)

Angela Carter, 'Noches en el circo' (1984)

Eliphas Levi, 'Dogma y ritual de la Alta Magia' (1856)

Sarah Waters, 'Falsa identidad' (2002)

William Faulkner, 'Mientras agonizo' (1930)

Christopher Isherwood, 'El señor Norris cambia de tren' (1935)

Jack Kerouac, 'En el camino' (1957)

Edward Bulwer-Lytton, 'Zanoni o el secreto de los inmortales' (1842)

George Orwell, 'En el vientre de la ballena' (1940)

John Rechy, 'La ciudad de la noche' (1963)

David Sylvester, 'La brutalidad de los hechos: entrevistas con Francis Bacon' (1987)

Julian Jaynes, 'El origen de la conciencia en la ruptura de la mente bicameral' (1976)

F. Scott Fitzgerald, 'El gran Gatsby' (1925)

Julian Barnes, 'El loro de Flaubert' (1984)

J. B. Priestley, 'English Journey' (1934)

Keith Waterhouse, 'Billy Mentiroso' (1959)

Alberto Denti di Pirajno, 'Una tumba para un delfín' (1956)

'Raw' (1986–1991)

Susan Jacoby, 'The Age of American Unreason' (2008)

Richard Wright, 'Chico negro' (1945)

'Viz' (1979–actualidad)

Ann Petry, 'La calle' (1946)

Giuseppe Tomasi di Lampedusa, 'El Gatopardo' (1958)

Don DeLillo, 'Ruido de fondo' (1985)

Douglas Harding, 'Vivir sin cabeza' (1961)

Anatole Broyard, 'Cuando Kafka hacía furor' (1993)

Charles White, 'Oooh, My Soul: la explosiva historia de Little Richard, biografía autorizada' (1984)

Michael Chabon, 'Chicos prodigiosos' (1995)

Arthur Koestler, 'El cero y el infinito' (1940)

Muriel Spark, 'La plenitud de la señorita Brodie' (1961)

John Braine, 'Un lugar en la cumbre' (1957)

Elaine Pagels, 'Los Evangelios gnósticos' (1979)

Truman Capote, 'A sangre fría' (1966)

Orlando Figes, 'La Revolución rusa (1891-1924). La tragedia de un pueblo' (1996)

Rupert Thomson, 'The Insult' (1996)

Gerri Hirshey, 'Nowhere to Run: The Story of Soul Music' (1984)

Arthur C. Danto, 'Más allá de la caja Brillo: las artes visuales desde la perspectiva poshistórica' (1992)

Frank Norris, 'Avaricia' (1899)

Mijaíl Bulgákov, 'El maestro y Margarita' (1940)

Nella Larsen, 'Claroscuro' (1929)

Hubert Selby Jr., 'Última salida para Brooklyn' (1964)

Frank Edwards, 'Strange People: Unusual Humans Who Have Baffled the World' (1961)

Nathanael West, 'El día de la langosta' (1939)

Tadanori Yokoo, 'Tadanori Yokoo' (1997)

Jon Savage, 'Teenage: La invención de la juventud 1875-1945' (2007)

Wallace Thurman, 'Los hijos de la primavera' (1932)

Hart Crane, 'El puente' (1930)

Evgenia Ginzburg, 'El vértigo' (1967)

Ed Sanders, 'Tales of Beatnik Glory' (1975)

John Dos Passos, 'Paralelo 42' (1930)

Peter Guralnick, 'Sweet Soul Music: Rhythm and Blues and the Southern Dream of Freedom' (1986)

Bruce Chatwin, 'Los trazos de la canción' (1987)

Camille Paglia, 'Sexual personae: arte y decadencia desde Nefertiti a Emily Dickinson' (1990)

Jessica Mitford, 'Muerte a la americana' (1963)

Otto Friedrich, 'Antes del diluvio: una semblanza del Berlín de los años veinte' (1972)

'Private Eye' (1961–actualidad)

R. D. Laing, 'El yo dividido' (1960)

Vance Packard, 'Las formas ocultas de la propaganda' (1957)

Evelyn Waugh, 'Cuerpos viles' (1930)

Howard Zinn, 'La otra historia de los Estados Unidos' (1980)

Wyndham Lewis (ed.), 'Blast' (1914)

Ian McEwan, 'Entre las sábanas' (1978)

David Kidd, 'Historias de Pekín' (1961)

Malcolm Cowley (ed.), 'Writers at Work: The Paris Review Interviews, vol. 1' (1958)

Christa Wolf, 'Reflexiones sobre Christa T.' (1968)

Tom Stoppard, 'La costa de Utopía' (2002)

Anthony Burgess, 'Poderes terrenales' (1980)

Howard Norman, 'El pintor de aves' (1994)

Spike Milligan, 'Mala pinta' (1963)

Charlie Gillett, 'Historia del rock: el sonido de la ciudad' (1970)

Lawrence Weschler, 'El gabinete de las maravillas de Mr. Wilson' (1995)