Memorialistas reclaman en el juzgado la corrección del certificado de defunción de Lorca

Si fuera un escrito de Estados Unidos, nadie duda que se hubieran levantado tres estados y parte de México para encontrar sus restos. El abogado memorialista Eduardo Ranz cuestiona los esfuerzos de la administración andaluza (en manos del PP y Cs con apoyo de Vox) a la hora de cumplir con la Ley de Memoria Histórica en relación con los restos del poeta Federico García Lorca, ya que el último intento de investigación sobre el paradero del escritor, asesinado en Alfacar junto al maestro republicano Dióscoro Galindo y los banderilleros anarquistas Francisco Galadí y Joaquín Arcollas, lleva paralizado desde 2018. Ahora, junto a la nieta de Galindo, ha presentado una denuncia en el juzgado de Granada para pedir que se reactive esa búsqueda pero también restituir una deuda moral: que el certificado de defunción del poeta deje de registrar el fallecimiento como hecho de guerra.

La modificación en el Registro Civil es independiente del largo proceso de búsqueda, hasta ahora sin éxito, de los restos de los fusilados al comienzo de la Guerra Civil en un paraje de las afueras de Granada, explica Ranz, uno de los principales impulsores de la exhumación de víctimas del franquismo en Cuelgamuros. De hecho, el letrado recuerda que ya existe un precedente similar en el Valle de los Caídos en Madrid, cuando también gracias a una denuncia civil, un juzgado aceptó reabrir la investigación para buscar los restos de los hermanos Lapeña, los militantes aragoneses de la CNT cuyos restos fueron trasladados sin consentimiento de los familiares tras su ejecución y que aún esperan para ser exhumados. El auto judicial recogió además que el Registro Civil debía inscribir las circunstancias de la muerte y dejar constancia de que no hubo juicio con condena a pena de muerte, un logro fundamental para las reivindicaciones de los colectivos en defensa de la memoria histórica.

"MUERTE VIOLENTA"

La sociedad española no ha tenido aún la oportunidad de dar sepultura digna a su andaluz más internacional en las letras españolas y andaluzas, reprocha la denuncia, presentada el pasado 31 de diciembre y en la que se especifican los indicios evidentes de haber sufrido una muerte violenta. Sin embargo, y hasta la fecha, los familiares de las víctimas de la fosa de Alfacar no han tenido oportunidad alguna de ser compensados por el daño sufrido, de ahí que exijan no solo que se prosiga con la determinación y recuperación de los restos mortales inhumados en el parque y su debida inscripción de traslado de cuerpo, de desaparecido durante el golpe de estado, la Guerra Civil y la represión de la Dictadura posterior.

Los diversos intentos de búsqueda de los restos, siempre encabezados por la familia de Galindo (la de Lorca rechaza la exhumación), han sido infructuosos. No obstante, la denuncia reclama que se retome la investigación en el Parque García Lorca, donde se ubica el monolito conmemorativo, por cuanto hay nuevos testimonios que apuntan a la aparición de un fémur que fueron ocultados para no obstaculizar unas obras en el año 1986. Posteriormente, en 2014, también unos movimientos de tierra dejaron al descubierto un cráneo a cien metros del parque. Ranz reprocha que la investigación que planteó en 2018 un nuevo posible emplazamiento de los restos, en torno a la fuente existente en el parque, está paralizada y no se ha ejecutado pese a publicarse en el BOJA. No obstante, el Ministerio de Justicia avanzó a comienzos de 2019 que un informe con georradar realizado por expertos del Instituto Andaluz de Geofísica de la Universidad de Granada descartó la existencia de restos humanos en esa zona.

Pese a ello, la denuncia presentada ahora no contempla ningún emplazamiento concreto, sino que la investigación continúe y se siga trabajando en ese parque, porque el incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica supone una falta de respeto para los ciudadanos. Lo que pretendemos es que se cumpla el deber de investigar, reitera. Para ello, propone que tome declaración al diputado de Obras y Servicios de la Diputación de Granada en el 86, que tuvo constancia de esa aparición, y de dos de los investigadores de la figura de Lorca, el periodista Víctor Fernández y el escritor e hispanista Ian Gibson. Igualmente, se solicitan una serie de pruebas documentales como las hojas de servicio de la Guardia Civil en Granada y Alfacar los días 18 a 20 de agosto de 1936 --cuando se habría producido la ejecución del poeta--, así como, en los archivos de la Guardia Civil, las posibles órdenes de ejecución o similares.

Asimismo, pide que se investiguen las órdenes de puesta a disposición de Guardia Civil y Falange dadas por la autoridad militar golpista y se averigüe si fueron únicas, o bien si fueron sistemáticas, además de detallar si éstas tenían su origen en el comandante militar o bien partían de instancias superiores, y que se consulte a la Cruz Roja si existe, como en otros lugares, un posible listado de los asesinados que vaya acompañado de información complementaria.