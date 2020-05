El Primavera Sound reúne a 100 artistas en un vídeo

Más de 100 artistas programados por el Primavera Sound tanto en la edición de este año (aplazada al 2021) como en las anteriores participan en un vídeo destinado a lanzar “un mensaje de ánimo y apoyo” a la comunidad de seguidores y amigos del festival. Bajo el eslogan de ‘Music needs you’ (‘La música os necesita’), cantantes y grupos desfilan siguiendo el ritmo de la canción ‘Can’t do without you’, de Caribou.

Videos grabados por los mismos artistas en su confinamiento, y ahí están desde Rosalía hasta Iggy Pop, pasando por Billy Bragg, Jane Birkin, Suzanne Ciani, Russell Mael (Sparks), Kevin Drew (Broken Social Scene), Jeff Tweedy (Wilco), Stuart Murdoch (Belle & Sebastian), Jarvis Cocker, Lee Ranaldo (ex-Sonic Youth), Angel Olsen o Geoff Barrow (Portishead). Y figuras de nuestra escena, integradas en el imaginario del festival, como Maria del Mar Bonet, Manel, Ferran Palau, Miqui Puig, Maria Arnal, Núria Graham o Amaia. Videos grabados en el salón de casa, en el balcón, el jardín o en el desierto, como es el caso del grupo maliense Tinariwen.



Del video, producido por Vampire Films, se desprende una llamada de apoyo a la comunidad musical. “Aunque ahora estemos bailando en casa, volveremos a bailar juntos otra vez”, anuncia el festival con vistas a la edición del año que viene.