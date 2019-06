Adiós con grandeza de España

España ha roto el techo en el Mundial femenino de fútbol. En su segundo torneo, en unos octavos de final inéditos y ante la favorita y tres veces campeona, La Roja mostró la mejor versión de su historia en una primera parte para el recuerdo. Se adelantó el rival a los tres minutos, se marchó lesionada Vicky Losada y Vilda debió cambiar el sistema que ya había reformado de inicio, pero ningún contratiempo parecía sacar de la hoja de ruta a una selección que logró en Francia 2019 el salto definitivo a la élite.

Ganar a Estados Unidos era casi un imposible, una utopía en la que solo creían las jugadoras. El marcador final mostró lo que el mundo del fútbol preveía, pero las sensaciones sobre el terreno de juego no dijeron precisamente esto. La selección plantó cara y supo sufrir. Un penalti riguroso y polémico dio la victoria a Estados Unidos (1-2), pero España por fin supo competir.

ROBA LUCÍA, MARCA JENNI / Las norteamericanas tenían colgado el cartel de favoritas antes de iniciarse el torneo y España venía con dudas de cara a portería. Solo un gol de jugada en la primera fase generaba un clima de ansiedad en la concentración que crecía ante el enfrentamiento a un equipo que no había encajado un solo gol en tres partidos. Nada más comenzar el partido, a los tres minutos, Megan Rapinoe materializaba con total tranquilidad un penalti cometido por Mapi León. El reto era aún mayor: remontar. Pero Lucía García no dio opciones a la duda, y en su primera demostración de superioridad en su banda derecha, la jugadora del Athletic robó el balón en el inicio de la jugada de la portera Naeher y asistió a Jenni Hermoso. Se paró el tiempo, pareció dudar, pero ganó el tiempo suficiente para colocar el cuerpo y situar el balón con un delicado derechazo a la escuadra rival. Adiós ansiedad. España no quería irse del partido.

LARGA CONSULTA AL VAR / A partir de ahí no solo compitió a la máxima potencia del fútbol, sino que fue creciendo en torno al balón y a los duelos ganados posición por posición. Las dudas y las pérdidas de los primeros instantes del encuentro pasaron a ser enfrentamientos directos que con el paso de los minutos situaron a la selección en posición de poner en aprietos al conjunto de Jill Ellis, que hasta entonces parecía no solo imbatible, sino una máquina apisonadora.

Solo Lavelle rompía las filas para generar peligro en pases al espacio, a las bandas donde sufrían Corredera y Leila. Pero la respuesta de Paños, la rapidez de Paredes y el trabajo conjunto calmaron el ambiente hasta la igualdad en el balón.

La lesión de Vicky Losada, quien recibió un golpe en la cara, provocó la versión más valiente de Vilda, quien colocó a Nahikari, una delantera más. El último tercio de la primera parte supuso un impulso anímico para España, que apenas recibió peligro y sí lo provocó con las internadas de Lucía García, quien hizo sufrir a Crystal Dunn.

En la segunda parte EEUU salió con una marcha más. Pero solo un disparo lejano de Lavelle supuso un acercamiento a Paños. Emergió entonces la mejor España, aunque al final la decisión de la colegiada húngara, que vió un penalti de Torrecilla sobre Lavelle, quebró todas sus esperanzas. Dudó tanto que tras larga consulta (más de dos minutos mirando la pantalla) sí lo concedía. Rapinoe no falló. España no se achantó. Vilda acumuló delanteras. Caía ante la campeona del mundo compitiendo con grandeza y dignidad.

ESPAÑA 1

ESTADOS UNIDOS 2

3Goles: 0-1, min. 6, Rapinoe, de penalti; 1-1, min. 9, Hermoso; 1-2, min. 75, Rapinoek, de penalti.

3Árbitra: Katalin Kulcsar (HUN). Amonestó a Rapinoe (min. 37) y Paredes (min. 85).

3Estadio: Auguste Delaune (Reims).

3Espectadores: 19.633.

3España: Sandra Paños; Marta Corredera, Irene Paredes, Mapi León, Leila Ouahabi; Vicky Losada (Nahikari García, min. 31), Virginia Torrecilla (Mariona Caldentey, min. 83), Patri Guijarro; Alexia Putellas (Andrea Falcón, min. 78), Jenni Hermoso y Lucía García.

3Estados Unidos: Alyssa Naeher; Kelley O’Hara, Abby Dahlkemper, Becky Sauerbrunn, Crystal Dunn; Rose Lavelle (Lindsey Horan, min. 88), Julie Ertz, Samantha Mewis; Tobin Heath, Alex Morgan (Carli Lloyd, min. 86) y Megan Rapinoe (Christen Press, min. 90+6).